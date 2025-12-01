Ανακατασκευάζεται το Δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Γουδή
Χάρης Δούκας: «Ενισχύουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, στηρίζουμε τις ομάδες της πόλης».
Την πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, ανακοίνωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Γήπεδο Γουδή.
Παρόντες ήταν Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, εκπρόσωποι των Πρωταθλητών Ευρώπης 2004 και περισσότερα από 500 μικρά παιδιά από 25 ποδοσφαιρικά σωματεία της Αθήνας, τα οποία συμμετείχαν στο Αθλητικό, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αγόρια – Κορίτσια Πρεσβευτές Ποδοσφαίρου» της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής Παιδείας και Αξιών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισήμανε: «Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση ενός χώρου, που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των δημοτών, των αθλητικών συλλόγων και κυρίως των νέων της πόλης. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την καθοριστική συμβολή του στη χρηματοδότηση του έργου εκσυγχρονισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.
Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
- νέο συνθετικό χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και πλήρωσή του με χαλαζιακή άμμο και SBR (καουτσούκ),
- κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του γηπέδου και μεταλλικών θυρών,
- νέα καθίσματα στις υφιστάμενες κερκίδες,
- προκατασκευασμένους οικίσκους με προεγκατεστημένο ηλεκτρολογικό και υδραυλικό εξοπλισμό για χρήση αποδυτηρίων-χώρων υγιεινής,
- τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED,
- εστίες ποδοσφαίρου για τα γήπεδα 11×11 και 5×5 και στέγαστρα (πάγκους) αθλητών, διαιτητών.
Πηγή αρχικής φωτογραφίας Δήμος Αθηναίων
