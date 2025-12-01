magazin
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
«Απαρχή της μπαρόκ» – Ανακαλύφθηκε τυχαία, δημοπρατήθηκε μια περιουσία. Ο Εσταυρωμένος του Ρούμπενς, 4 αιώνες μετά
The Good Life 01 Δεκεμβρίου 2025 | 23:40

«Απαρχή της μπαρόκ» – Ανακαλύφθηκε τυχαία, δημοπρατήθηκε μια περιουσία. Ο Εσταυρωμένος του Ρούμπενς, 4 αιώνες μετά

Φιλοτεχνημένο το 1963, το αριστούργημα του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς πωλήθηκε έναντι €2,94 εκατ.

Το χαμένο αριστούργημα του Φλαμανδού ζωγράφου Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς που απεικονίζει τον Εσταυρωμένο Χριστό, πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Γαλλία έναντι του εξαιρετικά υψηλού τιμήματος των €2,94 εκατομμυρίων, συμπεριλαμβανομένων των τελών αγοραστή, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προσδοκίες.

Αν και η εκτιμώμενη τιμή κυμαινόταν μεταξύ €1 και €2 εκατομμυρίων, το χαμένο αριστούργημα διεκδικήθηκε με πάθος ενώ η ιστορία του είναι εξίσου εντυπωσιακή,

Κρυμμένος για πάνω από τέσσερις αιώνες, ο πίνακας ανακαλύφθηκε τυχαία πέρυσι από τον δημοπράτη Ζαν-Πιερ Οσενά, καθώς προετοίμαζε ένα μέγαρο στο Παρίσι για πώληση.

Ο Οσενά, του οποίου ο οίκος δημοπρασιών ανέλαβε τη διαδικασία πώλησης του πίνακα, χαρακτήρισε νωρίτερα φέτος το εύρημα ως «ένα αριστούργημα» φιλοτεχνημένο από τον Φλαμανδό δάσκαλο του 17ου αιώνα, όταν βρισκόταν «στο απόγειο του ταλέντου του».

Ο πίνακας, που χρονολογείται περίπου στο 1613, απεικονίζει τον Ιησού Χριστό στον σταυρό. Η σημασία του έργου είναι τεράστια, καθώς συμπληρώνει ένα ιστορικό κενό για το οποίο υπήρχαν μόνο αναφορές.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, μέχρι την ανακάλυψή του, ελάχιστα ήταν γνωστά για τον συγκεκριμένο πίνακα. Η ύπαρξή του ήταν καταγεγραμμένη μόνο μέσω μιας χαλκογραφίας που είχε δημιουργήσει κάποιος σύγχρονος του Ρούμπενς.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το έργο είχε αγοραστεί από τον Γάλλο ακαδημαϊκό ζωγράφο του 19ου αιώνα, Γκιγιόμ-Αντόλφ Μπουγκερό, και στη συνέχεια πέρασε στην ιδιοκτησία της οικογένειάς του.

Την αυθεντικότητα του πίνακα πιστοποίησε ο Γερμανός ιστορικός τέχνης Νιλς Μπίτνερ, ο οποίος είναι γνωστός για την έρευνά του σχετικά με τον δάσκαλο του φλαμανδικού μπαρόκ.

Αυτό που καθιστά το έργο ιδιαίτερα σπάνιο, πέρα από το ιστορικό της προέλευσης του, είναι το ίδιο το θέμα του. Ο ιστορικός τέχνης Νιλς Μπίτνερ σημείωσε πριν από τη δημοπρασία ότι ο Ρούμπενς συχνά ζωγράφιζε σκηνές σταύρωσης, αλλά σπάνια απεικόνιζε «το νεκρό σώμα του Εσταυρωμένου πάνω στον σταυρό».

«Επομένως, αυτός είναι ο μοναδικός πίνακας που δείχνει αίμα στην πληγή του Χριστού, και αυτό είναι κάτι που ο Ρούμπενς ζωγράφισε μόνο μία φορά», εξήγησε ο Μπίτνερ.

Ο πίνακας, με διαστάσεις 105,5 επί 72,5 εκατοστά, είναι πιθανό να δημιουργήθηκε για κάποιον ιδιώτη συλλέκτη, παρόλο που ο Ρούμπενς παρήγαγε πολλά έργα για την Εκκλησία.

Ο Ζαν-Πιερ Οσενά περιέγραψε το έργο ως «την απαρχή της μπαρόκ ζωγραφικής, που απεικονίζει έναν εσταυρωμένο Χριστό, απομονωμένο, φωτεινό και να ξεχωρίζει έντονα πάνω σε έναν σκοτεινό και απειλητικό ουρανό».

