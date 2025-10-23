Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Στη σύντομη ζωή του, ο Υβ Κλάιν δημιούργησε εννοιολογικά έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και έπιπλα – όπως τα διάσημα τραπέζια του-, ενώ το 1960 μόλις δύο χρόνια πριν από τον ξαφνικό θάνατό του σε ηλικία 34 ετών, ο Κλάιν επινόησε την χαρακτηριστική του απόχρωση, που ονομάστηκε International Klein Blue (IKB).

Και, δεκαετίες αργότερα, ο οίκος Christie’s δημοπράτησε ένα από τα τελευταία και πιο σημαντικά έργα τέχνης του που δημιουργήθηκαν από αυτό το χρώμα, κατά τη διάρκεια του Paris Art Week στις 23 Οκτωβρίου – με την πώληση να αγγίζει τα 18,4 εκατομμύρια ευρώ.

«Βιώνει το υπερφυσικό»

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961. Ο Κλάιν, που ζούσε στο Παρίσι, επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο μία φορά, όταν πήγε να δει τη μακροχρόνια υποστηρίκτριά του Βιρτζίνια Ντουάν, ιδιοκτήτρια μιας θρυλικής γκαλερί στο Λος Άντζελες.

Η προέλευση του πίνακα κρύβει μια ακόμη ιστορία που ο Christie’s, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Yves Klein, αποκάλυψε πρόσφατα: στο ταξίδι του από το Παρίσι στην Καλιφόρνια, ο πίνακας «έκανε μια στάση» στη Νέα Υόρκη, όπου εκτέθηκε σε μια έκθεση με τον θρυλικό Ιταλοαμερικανό έμπορο τέχνης Λίο Καστέλι.

Ο Κλάιν πέθανε τον επόμενο χρόνο, το 1962 από ανακοπή καρδιάς.

«Όποιος ατενίζει την απέραντη και εξαιρετικά πλούσια επιφάνεια του έργου California (IKB 71) βιώνει το υπερφυσικό», δήλωσε οΠολ Νιζάμ, επικεφαλής του τμήματος Μεταπολεμικής & Σύγχρονης Τέχνης της Christie’s France, σε μια δήλωση.

Λίγες εβδομάδες πριν την δημοπρασία, η Κάθριν Άρνολντ, αντιπρόεδρος του τμήματος Τέχνης του 20ού/21ου αιώνα της Christie’s, αναφερόμενη στην επιστροφή του πίνακα στο Παρίσι, όπου και δημιουργήθηκε, υπογράμμισε ότι: «Είναι μια μεγαλειώδης επιστροφή στην πατρίδα. [Το χρώμα] είναι λίγο η θάλασσα, λίγο ο ουρανός, το είδος του μπλε που ο Κλάιν θα έβλεπε στην Καλιφόρνια και που θα θυμόταν από τη Νότια Γαλλία… Είναι ένας πίνακας που έχει βαρύτητα».

Το 2013, ένα γλυπτό του Κλάιν που μοιάζει με λουλούδι πουλήθηκε για 1,9 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s της Νέας Υόρκης – το μεγαλύτερο ποσό που είχε δωθεί για την αγορά έργου του καλλιτέχνη.

Ο Υβ Κλάιν είχε εξηγήσει κάποτε ότι η έμπνευσή του για το έργο «Sculpture eponge bleue sans titre» ήταν απλώς η ομορφιά του μπλε χρώματος των σφουγγαριών που ο ίδιος χρησιμοποιούσε στο εργαστήριό του ενώ ζωγράφιζε.

*Με πληροφορίες από: ARTnews | France 24 | ELLE