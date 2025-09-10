magazin
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Beatles – Rolling Stones: Σε δημοπρασία βιβλίο με τα αυτόγραφα τους
Στο σφυρί 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:02

Beatles – Rolling Stones: Σε δημοπρασία βιβλίο με τα αυτόγραφα τους

Η δημοπρασία για τα δύο μεγαλύτερα συγκροτήματα της Βρετανίας, τους Beatles και τους Rolling Stones, διοργανώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Βιβλίο με αυτόγραφα που περιέχει υπογραφές από τα «μεγαλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960», μαζί με βεβαιώσεις βράβευσης που οι Beatles δεν παρέλαβαν ποτέ, αλλά και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου του Τζον Λένον, βγαίνουν σε δημοπρασία.

Πώς βρέθηκαν τα αυτόγραφα

Τα αυτόγραφα παραλήφθηκαν από 16χρονη που έγινε φίλη με έναν επιστάτη, τον Ντένις, ο οποίος εργαζόταν στο Δημαρχείο του Σόλσμπερι στην Αγγλίαμ εκεί όπου έδωσαν συναυλία οι Beatles τον Ιούνιο του 1963.

Η ιδιοκτήτρια, Εντουίνα Σμιθ υποστηρίζει ότι κάθισε με τον Πολ ΜαΚάρτνεϊ και ήταν με τους Beatles για μια ώρα πριν από την συναυλία τους, αφού ο Ντένις άφησε την ίδια και μία της να μπουν από την πίσω πόρτα.

Ο επιστάτης της επέτρεπε την είσοδο για να πάρει αυτόγραφα από τους Rolling Stones, συμπεριλαμβανομένου του Μπράιαν Τζόουνς, από το συγκρότημα The Hollies και τον Little Richard.

Εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών Catherine Southon Auctioneers & Valuers δήλωσε: «Το να έχεις αυτόγραφα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960 σε ένα βιβλίο είναι αρκετά σπάνιο».

Πόσο θα πωληθούν το βιβλίο και τα άλλα αντικείμενα

Το βιβλίο με αυτόγραφα αναμένεται να πωληθεί στην τιμή των 5.000 – 7.000 αγγλικών λιρών.

Επίσης το βραβείο Άιβορ Νοβέλο που που δεν παρέλαβαν οι Τζον Λένον και Πολ ΜαΚάρτνεϊ για το «Yesterday» το 1966 θα πωληθοεί στη δημοπρασία στη τιμή των 800 αγγλικών λιρών, όπως και γυαλιά, τα οποία φέρεται να ανήκαν στον Τζον Λένον, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 2.000 έως 3.000 αγγλικές λίρες.

Τα γυαλιά ανήκουν στον ηθοποιό Στίβεν Μπάκλεϊ, γνωστό ως Στίβεν Μακένα, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζον Λένον στην ταινία του Ντικ Κλαρκ «Birth Of The Beatles».

Ο ηθοποιός λέει ότι του τα χάρισε μια γυναίκα που εργαζόταν για τον Λένον, αφού δεν κατάφερε να προγραμματίσει συνάντηση μεταξύ τους μετά την προώθηση της ταινίας.

Business
Metlen: Guidance Μυτιληναίου για καθαρά κέρδη 600 εκατ. το 2025

Metlen: Guidance Μυτιληναίου για καθαρά κέρδη 600 εκατ. το 2025

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δέσμευση 09.09.25

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»
Συνέντευξη 09.09.25

Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μελίσσα Στοΐλη μας μιλάει για τη δεύτερη νουβέλα της «Στους 44° υπό σκιάν», η οποία έρχεται τρία χρόνια μετά τη συλλογή διηγημάτων της, «Απ' το Μπαλκόνι να φύγεις!» -κοινό φόντο και των δύο η υγρή Θεσσαλονίκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»
«Ήμουν εγκλωβισμένος» 09.09.25

H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»

Ο Ντουέιν Τζόνσον δίνει μάχη για να μειώσει την μυϊκή του μάζα, όπως μεταδίδει το Variety, καθώς έχει αναλάβει να υποδυθεί έναν «ιδιότροπο, εκκεντρικό 70άρη» που ονομάζεται Chicken Man.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Φάρμα των Ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» – Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει
Μαρτυρία 09.09.25

«Η Φάρμα των Ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» - Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει

Ο Ρίτσαρντ Μπλερ, γιος του Τζορτζ Όργουελ και της Αϊλίν, γράφει στον Guardian για τον ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στην ανάπτυξη της πολιτικής παραβολής του 1945 και πώς παραλίγο να μην εκδοθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο
Όνειρο 09.09.25

O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο

O Στίβεν Σπίλμπεργκ πρότεινε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς για τον ρόλο της Έλενα Μοντέρο στην ταινία «Η μάσκα του Ζορό», αφού είδε την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Τιτανικός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
«Που πάμε; Δράμα!» 08.09.25

Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»

Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
Θέση 08.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»
Επέτειος 08.09.25

Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»

Τριάντα πέντε χρόνια πριν, ο Μάρτιν Σκορσέζε μας σύστησε τους Goodfellas, μια ταινία που άλλαξε για πάντα το τοπίο του γκανγκστερικού κινηματογράφου -μετά το Νονό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;
Στη μεγάλη οθόνη 08.09.25

Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;

Ο νεοφερμένος Ιντάν Βάις πρωταγωνιστεί ως ο εμβληματικός Τσέχος συγγραφέας, Φραντς Κάφκα στη νέα βιογραφική ταινία της σκηνοθέτριας Αγκνιέσκα Χόλαντ των «Green Border» και «In Darkness», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου
Αλήθειες 08.09.25

Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου

Λίγες ώρες μετά τις μαζικές συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, ο γνωστός street artist Banksy πήρε θέση με ένα γκράφιτι στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου. Και έτρεξαν όλοι για να το «εξαφανίσουν».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»
«Fly with me» 08.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε κάτι που εκνεύρισε τον συμπρωταγωνιστή του, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»
Πλούτος, φήμη 07.09.25

«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»

Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι βρέθηκαν στη Σαντορίνη για τα γυρίσματα της ταινίας «Sacrifice» σε σκηνοθεσία του Ρομέν Γαβρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)

Η «διαφορετική« ΔΕΘ, οι πολιτικοί αρχηγοί, η μάχη των προγραμμάτων και η παρουσία Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σύνταξη ακόμα και στα 59
Οικονομία 10.09.25

Σύνταξη ακόμα και στα 59

Αναλυτικός οδηγός συνταξιοδότησης για το 2025 σε όλα τα ταμεία - Οι περιπτώσεις για πλήρεις και μειωμένες

Ηλίας Γεωργάκης
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 10.09.25

Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκτός ορίων οι ιδιώτες του ΟΑΣΑ
Ελλάδα 10.09.25

Εκτός ορίων οι ιδιώτες του ΟΑΣΑ

Ζητούν νέα παράταση για την αδειοδότηση τριών αμαξοστασίων σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ»

Κώστας Ντελέζος
Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;
Οικονομικές Ειδήσεις 10.09.25

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;

Κακά νέα για τους κρεατοφάγους φέρνει νέο ρεπορτάζ του Μega, με συνεντεύξεις από παραγωγους και κρεοπώλες. Ως 20 ευρώ το κιλό θα φτάσει να πωλείται το μοσχαρίσιο κρέας, προβλέπουν στελέχη της αγοράς.

Σύνταξη
Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ – Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά
Συντάξεις 10.09.25

Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ - Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά

Από το 2023 ως σήμερα οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν στερηθεί αυξήσεις ύψους 13,25%. Η αύξηση που θα λάβουν από το 2026 δεν θα ξεπερνά το 1,35%. Τι υποστηρίζουν ΕΝΔΙΣΥ και ΕΝΥΠΕΚΚ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απασχόληση: Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους
Έρευνα 10.09.25

Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους

Τους κλάδους με τις ισχυρές προοπτικές απασχόλησης εξετάζει νέα έρευνα στην οποία συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες. Αυτοί που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργός – Δεν αλλάζεις μια ομάδα που… χάνει, λέει η Liberation
Ψυχρές αντιδράσεις 10.09.25

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργός της Γαλλίας - Δεν αλλάζεις μια ομάδα που... χάνει, λέει η Liberation

Για την τελευταία ευκαιρία του μακρονισμού στην Γαλλία, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης, μετά την επιλογή του Λεκορνού από τον πρόεδρο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα
Μέση Ανατολή 10.09.25

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα, αλλά και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Σύνταξη
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
