Μεντιλίμπαρ: «Περιμέναμε ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο – Τι είπε για τον τραυματισμό του Παναγιώτη Ρέτσου.
Με γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με 1-0, για την 12η αγωνιστική της Super League. Ένα σημαντικό διπλό, σε ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ
«Ναι, περιμέναμε σήμερα το παιχνίδι να είναι δύσκολο, γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Σπανίως μπορούμε από την αρχή να τελειώσουμε το παιχνίδι με 3-4 γκολ, οπότε το κάνουμε προς το τέλος των αγώνων.
Σήμερα όμως, νομίζω ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο από το ματς. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε που δώσαμε τόσο πολύ χώρο στον αντίπαλο. Ήταν μεγάλο λάθος να υποχωρήσουμε τόσο πολύ στο γήπεδο. Αυτό συνέβη επειδή δεν ήμασταν καλοί επιθετικά».
Για τον τραυματισμό του Παναγιώτη Ρέτσου: «Βγήκε γιατί ζήτησε την αλλαγή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, όμως είναι φυσιολογικό με τα συνεχόμενα παιχνίδια που παίζει».
Αναστασίου: «Το κεφάλι μας πρέπει να είναι ψηλά μετά από τέτοια εμφάνιση»
Από την πλευρά του ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, ανέφερε: «Το κεφάλι μας πρέπει να είναι ψηλά. Τακτικά ήμασταν πολύ καλοί. Από τις στημένες ήρθε το γκολ. Τις ευκαιρίες σου απέναντι σε τέτοιες ομάδες κοιτάς να τις εκμεταλλεύεσαι, δεν ήταν εύκολο απέναντι σε ομάδες που είναι συνηθισμένες να παίζουν σε υψηλές εντάσεις. Αν συνεχίσουμε έτσι θα μπορούν να είναι καλύτερα τα πράγματα
Θα ήταν διαφορετική η εικόνα, στο ματς μετράει αυτός που βάζει τα γκολ. Είναι κρίμα, προσπαθήσαμε και σήμερα δικαιούμασταν κάτι περισσότερο απ’ αυτό το σκορ».
