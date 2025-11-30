Παναθηναϊκός: Οι αρχικές επιλογές του Μπενίτεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Ο Ντραγκόφσκι θα είναι στο τέρμα για τους «πράσινους» και στην άμυνα τριάδα οι Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά. Ο Καλάμπρια θα είναι ο δεξιός μπακ-χαφ, ο Ζαρουρί ο αριστερός, ενώ στον άξονα θα είναι οι Σιώπης και Τσιριβέγια. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρσκι και από πίσω του οι Μπακασέτας και Τετέ.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Καλάμπρια, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο του «τριφυλλιού» οι: Κότσαρης, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας και Πάντοβιτς.

Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ