Παναθηναϊκός: Οι αρχικές επιλογές του Μπενίτεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
Η αρχική εντεκάδα που ανακοίνωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ και η οποία θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.
- Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
- Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
- Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας
- Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης - Τι ισχύει για καυσόξυλα και πέλετ
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 21:00 (30/11) ην ΑΕΚ, στην Λεωφόρο, στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να επιλέγει και πάλι την τριάδα στην άμυνα.
Ο Ντραγκόφσκι θα είναι στο τέρμα για τους «πράσινους» και στην άμυνα τριάδα οι Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά. Ο Καλάμπρια θα είναι ο δεξιός μπακ-χαφ, ο Ζαρουρί ο αριστερός, ενώ στον άξονα θα είναι οι Σιώπης και Τσιριβέγια. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρσκι και από πίσω του οι Μπακασέτας και Τετέ.
Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Καλάμπρια, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Σφιντέρσκι.
Στον πάγκο του «τριφυλλιού» οι: Κότσαρης, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας και Πάντοβιτς.
Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 12ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
- Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»
- Νίκολιτς: «Αξίζαμε τη νίκη – Φοβερή εβδομάδα για εμάς»
- Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3: «Διπλό» η Ένωση με χατ-τρικ του Γιόβιτς
- Η βαθμολογία της Super League μετά την 12η αγωνιστική – Πάντα πρώτος ο Ολυμπιακός (pic)
- Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις