ΑΕΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Νίκολιτς για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (pic)
Ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αρχική 11άδα της ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στη Φιορεντίνα για το Conference League η ΑΕΚ θέλει να πανηγυρίσει και την πρώτη φετινή της νίκη σε ντέρμπι, απόψε (30/11. 21:00) απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για την 12η αγωνιστική της Super League.
Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στον άξονα θα είναι ο Μάνταλος με τον Πινέδα, στα άκρα οι Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση οι Καλοσκάμης και Γιόβιτς.
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης και Γιόβιτς.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κοϊτά
