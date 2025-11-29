ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι
Ο Ζίνι υποβλήθηκε σε μαγνητική που επιβεβαίωσε πως δεν έχει υποστεί κάτι σοβαρό και θα μείνει εκτός για περίπου δέκα μέρες.
Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της Φιορεντίνα επισκιάστηκε κατά κάποιον τρόπο από τον τραυματισμό του Ζίνι που έγινε αλλαγή στην αλλαγή στο φινάλε του ματς. Ο τρόπος που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο ο άσος από την Ανγκόλα τρόμαξε άπαντες, ωστόσο λίγη ώρα μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε πως ο διεθνής επιθετικός δεν έχει κάτι σοβαρό.
Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε σήμερα (29/11) ο Ζίνι που θα χρειαστεί να μείνει εκτός για περίπου δέκα μέρες για το πρόβλημα που αποκόμισε στο γόνατο. Έτσι οι «κιτρινόμαυροι» θα μείνουν μόνο με τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης για τα επόμενα ματς καθώς εκτός μέχρι το τέλος του χρόνου είναι και ο Πιερό με τραυματισμό.
Ο Ζίνι θα χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το ματς Κυπέλλου της Τετάρτης με τον ΟΦΗ και εκείνο με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα την επόμενη Κυριακή και θα «τρέξει» για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ για το Conference League στις 11 Δεκεμβρίου. Ενόψει του ντέρμπι της Λεωφόρου διαθέσιμοι δεν είναι επίσης και οι Κουτέσα, Ελίασον.
Εκτίει με ΟΦΗ ο Πινέδα
Απών θα είναι ο Ορμπελίν Πινέδα στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στην «Opap Arena» (21/12, 21:00), για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Μεξικανός συμπλήρωσε κάρτες στην αναμέτρηση με τον Άρη και θα εκτίσει την ποινή του στο ματς με τους Κρητικούς, λίγο πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιθυμεί να τον έχει διαθέσιμο τη νέα χρονιά.
Από μεριάς ΟΦΗ, για τον ίδιο λόγο θα απουσιάζει από τον αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης.
