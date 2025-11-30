Άνοιξε το σκορ στη Λεωφόρο η ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς (vid)
Η ΑΕΚ προηγείται στη Λεωφόρο του Παναθηναϊκού με 1-0, με γκολ του Λούκα Γιόβιτς.
- Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
- Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
- Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας
- Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης - Τι ισχύει για καυσόξυλα και πέλετ
Με γκολ του Γιόβιτς στο 16ο λεπτό, η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για την 12η αγωνιστική της Super League.
Ο Ρότα έκανε τη σέντρα και ο Γιόβιτς με υπέροχη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντραγκόφσκι για το 1-0 της Ένωσης.
Δείτε το γκολ:
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 12ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
- Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»
- Νίκολιτς: «Αξίζαμε τη νίκη – Φοβερή εβδομάδα για εμάς»
- Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3: «Διπλό» η Ένωση με χατ-τρικ του Γιόβιτς
- Η βαθμολογία της Super League μετά την 12η αγωνιστική – Πάντα πρώτος ο Ολυμπιακός (pic)
- Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις