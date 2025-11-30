Άνοιξε το σκορ στη Λεωφόρο η ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς (vid)

Με γκολ του Γιόβιτς στο 16ο λεπτό, η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για την 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Ρότα έκανε τη σέντρα και ο Γιόβιτς με υπέροχη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντραγκόφσκι για το 1-0 της Ένωσης.

Δείτε το γκολ: