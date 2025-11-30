Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα

Τη στήριξή της τους αγρότες εκφράζει η Νέα Αριστερά, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση μετά την επίθεση των ΜΑΤ στα μπλόκα στη Θεσσαλία.

«Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα» αναφέρει η Νέα Αριστερά και συνεχίζει: «Στον Πλατύκαμπο, η κυβέρνηση απάντησε στα δίκαια αιτήματα των αγροτών με τον μόνο τρόπο που ξέρει: χημικά και ΜΑΤ».

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ θεωρεί ότι η αγροτική πολιτική είναι θέμα καταστολής

«Για άλλη μια φορά, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η «αγροτική πολιτική” είναι θέμα καταστολής», σημειώνει η Νέα Αριστερά.

«Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία.

Μπορεί λεφτά για αποζημιώσεις να «μην υπάρχουν», αλλά δακρυγόνα όσα θέλετε.

Αυτή είναι η “εμπιστοσύνη” που δείχνει η κυβέρνηση στον κόσμο που παράγει την τροφή της χώρας.

Την ίδια στιγμή, μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνουν ότι έχουν… «κερδίσει 2-3 φορές το Τζόκερ», αλλά δεν θυμούνται λεπτομέρειες.

Και οι αγροτικές ενισχύσεις; «ΘΑ» καταβάλλονταν. Μόνο που φτάνουν μισές και καθυστερημένες.

Η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό των αγροτών», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.