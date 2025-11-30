Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα
«Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία», τονίζει η Νέα Αριστερά
- «Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Τηλεμάρκετινγκ χωρίς σύνορα σε κατακλυσμό ξένων κλήσεων
- Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο
- Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Τη στήριξή της τους αγρότες εκφράζει η Νέα Αριστερά, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση μετά την επίθεση των ΜΑΤ στα μπλόκα στη Θεσσαλία.
«Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα» αναφέρει η Νέα Αριστερά και συνεχίζει: «Στον Πλατύκαμπο, η κυβέρνηση απάντησε στα δίκαια αιτήματα των αγροτών με τον μόνο τρόπο που ξέρει: χημικά και ΜΑΤ».
Νέα Αριστερά: Η ΝΔ θεωρεί ότι η αγροτική πολιτική είναι θέμα καταστολής
«Για άλλη μια φορά, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η «αγροτική πολιτική” είναι θέμα καταστολής», σημειώνει η Νέα Αριστερά.
«Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία.
Μπορεί λεφτά για αποζημιώσεις να «μην υπάρχουν», αλλά δακρυγόνα όσα θέλετε.
Αυτή είναι η “εμπιστοσύνη” που δείχνει η κυβέρνηση στον κόσμο που παράγει την τροφή της χώρας.
Την ίδια στιγμή, μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνουν ότι έχουν… «κερδίσει 2-3 φορές το Τζόκερ», αλλά δεν θυμούνται λεπτομέρειες.
Και οι αγροτικές ενισχύσεις; «ΘΑ» καταβάλλονταν. Μόνο που φτάνουν μισές και καθυστερημένες.
Η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό των αγροτών», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα
Στον Πλατύκαμπο, η κυβέρνηση απάντησε στα δίκαια αιτήματα των αγροτών με τον μόνο τρόπο που ξέρει: χημικά και ΜΑΤ.
Για άλλη μια φορά, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η «αγροτική πολιτική”…
— Νέα Αριστερά (@NewLeftGR) November 30, 2025
- Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 22χρονο στο Κολωνό
- Απίστευτα πράγματα στην Ισπανία: 12χρονα αγόρια νίκησαν με 8-0 ομάδα κοριτσιών και έλεγαν να «πάνε να πλύνουν τα πιάτα»
- Νετανιάχου: Στριμωγμένος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός – Ζητά προεδρική χάρη λόγω της δίκης του για διαφθορά
- Σενάρια από την Ιταλία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: «Αβέβαιο το μέλλον του στους Σπερς»
- ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
- Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
- Δεν παίζει ξανά με την Τουρκία ο Οσμάν – Η ατάκα του Αταμάν
- Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ: Η φωταγώγηση, ο εντυπωσιακός στολισμός και το γιορτινό σκηνικό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις