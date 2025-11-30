Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 22χρονο στο Κολωνό
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου στον Κολωνό - Ο 22χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, με σοβαρό τραύμα στο πόδι του.
- Να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών επιχειρεί ο Μητσοτάκης - Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»
- «Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο
- Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ένας 27χρονος από την Αλβανία που φέρεται να παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 22χρονο στο Κολωνό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Πύλου και Πλάτωνος, όπου λόγω προσωπικών διαφορών ο 27χρονος χτύπησε με το όχημα του τον 22χρονο.
Ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο πόδι του.
Λίγη ώρα αργότερα από το συμβάν, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 27χρονο στη Καλλιθέα και τον συνέλαβαν. Όπως, μεταδίδει το ΑΠΕ, επικαλούμενο την αστυνομία, εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 23χρονο στο Κολωνό
- ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά
- Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
- Θεσσαλία: Στο νοσοκομείο αγρότης μετά τα επεισόδια με τα ΜΑΤ στο μπλόκο της Νίκαιας
- Τρεις συλλήψεις αγροτών στη Θεσσαλία – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
- LIVE: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
- Συγκινεί ο Τσιμίκας: «Μου λείπει ο Ζότα, θα είμαι ο… Greek Scouser όλη μου τη ζωή»
- Ελένη Μενεγάκη: Οι τρυφερές ευχές και η ανάρτηση για τα 23α γενέθλια του γιου της Άγγελου
- Λούτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες – Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις