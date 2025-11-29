Πάπας Λέων ΙΔ’: Στο Φανάρι για τη Δοξολογία με τον Πατριάρχη – Δείτε live
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι
- Σινεμά στη Γαλλία έκλεισε προσωρινά λόγω… κοριών
- Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μπλόκο από την ΑΑΔΕ σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία
- Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία
- Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρίστανται στη Δοξολογία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.
Δείτε live
- Αδιανόητο περιστατικό σε σχολείο στη Ρώμη: Μαθητές έγραψαν «λίστα βιασμού» στις τουαλέτες
- Ποιος είναι ο προσωρινός αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν
- Σοκαριστική διαταγή Χέγκσεθ σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική: «Σκοτώστε τους όλους!»
- Πάπας Λέων ΙΔ’: Στο Φανάρι για τη Δοξολογία με τον Πατριάρχη – Δείτε live
- Αμύντας – Ολυμπιακός 66-84: Εύκολη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
- Σινεμά στη Γαλλία έκλεισε προσωρινά λόγω… κοριών
- Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»
- H Θάσος στο έλεος της κακοκαιρίας Adel: Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις