Απόφαση δικαστή οδηγεί σε ακυβερνησία την Ισπανία

Πολιτικό αδιέξοδο αντιμετωπίζει η Ισπανία μετά την διαταγή προφυλάκισης χωρίς εγγύηση του βουλευτή και πρώην υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, με το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας να κρίνει πως υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει πριν από τη δίκη του.

Πρόκειται για τον πρώτο εν ενεργεία βουλευτή του ισπανικού κοινοβουλίου που φυλακίζεται στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ο πρώην υπουργός εξελέγη με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, όμως αποβλήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα το 2024, μετά την σύλληψη του πρώην συμβούλου του, Κόλντο Γκαρσία, με νόμους εναντίον της διαφθοράς, με κατηγορίες για κερδοσκοπία από την πώληση μασκών προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς δήλωσαν ότι ζητούν ποινή φυλάκισης 24 ετών για τον Άμπαλος. O πρώην υπουργός θεωρεί πως δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ύποπτος φυγής καθώς δεν έχει λείψει από τη χώρα τα δύο τελευταία χρόνια και πως είχε σταθερές ημέρες που βλέπει τα παιδιά του.

Οι Γκαρσία και Άμπαλοςθα μοιραστούν το ίδιο κελί.

Μέχρι χθες οι νομοθεσίες στην Ισπανία περνούσαν με 172-171

Παρότι «παροπλισμένος» ο πρώην υπουργός στήριζε τα νομοσχεδια της κυβέρνησης Σάντσεθ, υπερψηφίζοντας τα σχετικά νομοσχέδια του κυβερνητικού συνασπισμού. Η διαφορά ήταν επαρκής για να περνούν τα νομοσχέδια με πλειοψηφία μιας ψήφου έναντι της αντιπολίτευσης δεξιάς και ακροδεξιάς η οποία συγκέντρωνε 171 ψήφους.

Ο πρώην υπουργός αναμένεται να διατηρήσει την έδρα του, χωρίς όμως δικαιώματα ψήφου καθώς αυτά αναστέλλονται αυτόματα μετά την προφυλάκισή του. Η Ισπανική βουλή των 350 εδρών απαιτεί ψήφιση κατά πλειοψηφία ενώ οι 7 βουλευτές του καταλανικού κόμματος υπέρ της ανεξαρτησίας Junts διατηρούν 7 έδρες στο ισπανικό κοινοβούλιο.

Η ώρα των Καταλανών;

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει η κυβέρνηση Σάντσεθ να προσεγγίσει ξανά το κόμμα των Καταλανών. To αποσχιστικό δεξιό κόμμα Junts απέσυρε την στήριξη στην κυβέρνηση Σάντσεθ γιατί η τελευταία δεν εφάρμοσε τον (αμφιλεγόμενο) νόμου περί αμνηστίας που είχαν συμφωνήσει προγραμματικά.

Η αμνηστία αφορούσε τις κατηγορίες για φερόμενη κατάχρηση που επιβεβαίωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας εναντίον του προέδρου του Junts, Κάρλες Πουτζδεμόν, για την εκτροπή δημόσιων πόρων για τη χρηματοδότηση του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Καταλονίας το 2017.

Επίσης, η κυβέρνηση Σάντσεθ είχε δεσμευτεί να χορηγήσει στην καταλανική γλώσσα «επίσημο καθεστώς γλώσσας της ΕΕ» και να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες για τη μετανάστευση και τη φορολογία στην περιφερειακή κυβέρνηση της Βαρκελώνης.