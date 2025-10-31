Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπέστη πλήγμα χθες Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, αφού τα μέλη του περιφερειακού κόμματος Junts που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας τάχθηκαν με ευρεία πλειοψηφία υπέρ της ρήξης με την κυβέρνηση στην Ισπανία.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας. Μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ.

Els militants de @JuntsXCat han ratificat la decisió de posar punt final a l’acord amb el PSOE, una mostra de coherència i compromís amb el país. Gràcies a tots els militants que heu participat en aquesta decisió presa amb responsabilitat i sentit de país. Per Catalunya! pic.twitter.com/EWZgztvDgG — Judith Toronjo Nofuentes🎗️ (@judithtoronjo) October 30, 2025

«Πάμε στην αντιπολίτευση»

Ο Κάρλες Πουτζδεμόν, επικεφαλής του κόμματος και ηγέτης του κινήματος για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, είχε πιέσει για να επέλθει η ρήξη. Όπως είπε, «πάμε στην αντιπολίτευση… Δεν θα βοηθήσουμε όσους δεν βοηθούν την Καταλονία».

Αν και η κίνηση αυτή δεν θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας, αυτή δεν θα μπορεί πλέον να στηρίζεται στις επτά έδρες του Junts στο κοινοβούλιο των συνολικά 350 εδρών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Junts είχε παράσχει τη στήριξή του κατά περίπτωση, συνήθως ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις από την κυβέρνηση, η οποία κατέχει 146 έδρες και βασίζεται σε μια σειρά από μικρά περιφερειακά κόμματα για να μπορέσει να περάσει νόμους.