Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 06:38

Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Σύνταξη
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπέστη πλήγμα χθες Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, αφού τα μέλη του περιφερειακού κόμματος Junts που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας τάχθηκαν με ευρεία πλειοψηφία υπέρ της ρήξης με την κυβέρνηση στην Ισπανία.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας. Μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ.

«Πάμε στην αντιπολίτευση»

Ο Κάρλες Πουτζδεμόν, επικεφαλής του κόμματος και ηγέτης του κινήματος για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, είχε πιέσει για να επέλθει η ρήξη. Όπως είπε, «πάμε στην αντιπολίτευση… Δεν θα βοηθήσουμε όσους δεν βοηθούν την Καταλονία».

Αν και η κίνηση αυτή δεν θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας, αυτή δεν θα μπορεί πλέον να στηρίζεται στις επτά έδρες του Junts στο κοινοβούλιο των συνολικά 350 εδρών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Junts είχε παράσχει τη στήριξή του κατά περίπτωση, συνήθως ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις από την κυβέρνηση, η οποία κατέχει 146 έδρες και βασίζεται σε μια σειρά από μικρά περιφερειακά κόμματα για να μπορέσει να περάσει νόμους.

Markets
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
