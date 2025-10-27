newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 23:25

Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει

Λίγο πριν κατατεθεί ο προϋπολογισμός στην Ισπανία, o εξόριστος ηγέτης του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν δήλωσε ότι το κόμμα αποσύρει τη στήριξη από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Με μια σαφή κίνηση εντυπωσιασμού, ο επικεφαλής του Junts, του αυτονομιστικού κόμματος στην Καταλονία, που έδωσε στήριξη στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, Κάρλες Πουτζντεμόν, ανακοίνωσε ότι αποσύρουν τη στήριξής τους.

Κατηγορούν το Σοσιαλιστικό Κόμμα ότι δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν κάνει προεκλογικά και συνεπώς παύουν να στηρίζουν την κυβέρνηση. Η απόφαση αυτή αποδυναμώνει περαιτέρω την κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάντσεθ, την ώρα που ήταν έτοιμη να καταθέσει τον προϋπολογισμό για το 2026 και ενώ βάλλεται πανταχόθεν.

«Ένα σύμφωνο που δεν εφαρμόζεται είναι μια παραβιασμένη συμφωνία», συνόψισε στις δηλώσεις του ο Κάρλες Πουτζντεμόν, πρώην πρόεδρος της Καταλονίας και ο μόνος από τους αυτονομιστές ηγέτες που έχει εξαιρεθεί από την αμνηστία στην Ισπανία. Αμνηστία που ήταν όρος για τη συνεργασία και εξασφαλίστηκε χάρη στους Σοσιαλιστές.

Ο Κάρλες Πουτζντεμόν

Ηγετική εμφάνιση

Οι βουλευτές του Junts συνεδρίασαν στην Ελβετία. Ο Κάρλες Πουτζντεμόν ζει μόνιμα εξόριστος στο Βέλγιο. Έκανε μια δήλωση χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις, προσπαθώντας να πείσει ότι η απόφαση για άρση της στήριξης στην κυβέρνηση στην Ισπανία ήταν δική του. Ωστόσο, απέφυγε να ζητήσει εκλογές ή να μιλήσει για πρόταση μομφής.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να βοηθάμε μια κυβέρνηση που δεν βοηθά την Καταλονία», είπε ο Πουτζντεμόν. «Δεν υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη», δήλωσε και υποστήριξε ότι για περισσότερο από 24 μήνες, «δεν υπήρξαν επαρκή αποτελέσματα που να δικαιολογούν να διατηρείται» αυτή η στήριξη. Και πρόσθεσε: «Περιμέναμε πολύ, κάναμε υπομονή».

Σύμφωνα με τον πρόεδρος του Junts, το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ισπανία «παραβίασε σκόπιμα τη συμφωνία. Είναι τελικά υπεύθυνο επειδή κατέχει όλους τους μοχλούς εξουσίας. Τους έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες να αλλάξουν και η μόνη αλλαγή ήταν η αλλαγή της ώρας», είπε ο Πουτζντεμόν.

Ο Πουτζντεμόν δήλωσε ότι οι Σοσιαλιστές «δεν έχουν πλέον την ικανότητα να κυβερνήσουν» και προκάλεσε τον Πέδρο Σάντσεθ να εξηγήσει πώς σκοπεύει να παραμείνει στην εξουσία.

Ωστόσο, φάνηκε να απορρίπτει τη συνεργασία με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα και την ακροδεξιά ομάδα Vox, ακόμη και αν καταθέσουν πρόταση μομφής για την άμεση ανατροπή της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ.

«Δεν θα υποστηρίξουμε καμία κυβέρνηση που δεν υποστηρίζει την Καταλονία, ούτε αυτήν ούτε οποιαδήποτε άλλη», δήλωσε, αποκλείοντας τη συνεργασία με κόμματα, τα οποία αντιτίθενται στο αυτονομιστικό κίνημα και τους εθνικιστικούς του στόχους.

Την απόφαση τώρα θα πρέπει να επικυρώσει το κεντρικό συμβούλιο του κόμματος, στην Ισπανία.

Πλήγμα στον προϋπολογισμό

Πλέον, η κυβέρνηση στην Ισπανία δεν έχει καμία ελπίδα να περάσει οποιαδήποτε νομοθεσία. Ο Πέδρο Σάντσεθ δεν έχει καταφέρει να εγκρίνει νέο προϋπολογισμό από την αρχή αυτής της θητείας. Αντ’ αυτού κυβερνά με παρατάσεις του προϋπολογισμού του 2022 και με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Χωρίς την υποστήριξη των Καταλανών αυτονομιστών νομοθετών, οι Σοσιαλιστές δεν έχουν κανέναν τρόπο να εξασφαλίσουν τα πρόσθετα κεφάλαια που απαιτούνται για να συμμορφωθεί η Ισπανία με τα αιτήματα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει η Μαδρίτη τις αμυντικές της δαπάνες.

Η συμφωνία για την αμνηστία

Το 2023, μετά τις εκλογές στην Ισπανία, σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη του Junts στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάνστεθ, οι Σοσιαλιστές δεσμεύθηκαν να ψηφίσουν έναν νόμο περί αμνηστίας. Αυτό ο νόμος θα ωφελούσε εκατοντάδες αυτονομιστές και προέβλεπε μια σειρά από άλλα. Πολλές από αυτές τις δεσμεύσεις υλοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας ρύθμισης, που επιτρέπει τη χρήση της καταλανικής γλώσσας στο κοινοβούλιο. Αρκετές άλλες όμως εκκρεμούν.

Σε σημαντικό βαθμό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πλήρης εφαρμογή του νομοσχεδίου έχει μπλοκαριστεί στα δικαστήρια στην Ισπανία. Κυρίως λόγω προσφυγών από τα δεξιά κόμματα. Επίσης, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έχει εμποδίσει τον Πουτζδεμόν να επωφεληθεί από τον νόμο, καθώς επικαλείται εκκρεμείς κατηγορίες υπεξαίρεσης εις βάρος του.

Ο Πουτζντεμόν υποστηρίζει ότι η μόνη του επιθυμία είναι να επιστρέψει στη Χιρόνα, στην οικογένειά του, και να «ζήσει μια ανώνυμη φυσιολογική ζωή».

Η καταλανική γλώσσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο Πουτζντεμόν καταγγέλλει επίσης την αδυναμία των Σοσιαλιστών να αναγνωρίσουν τα καταλανικά ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Ισπανοί διπλωμάτες ασκούν πιέσεις τα τελευταία δύο χρόνια σε ομολόγους τους στις Βρυξέλλες και στις εθνικές πρωτεύουσες και πρόσφατα έπεισαν τη Γερμανία να υποστηρίξει την πρόταση.

Ωστόσο, πολλές χώρες εξακολουθούν να αντιτίθενται στην ιδέα να υιοθετηθούν τα καταλανικά ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Επιχείρημα είναι ότι η κίνηση αυτή θα κοστίσει στην ΕΕ εκατομμύρια ευρώ σε νέα τέλη μετάφρασης και διερμηνείας και θα ενθαρρύνει τις βρετονικές, κορσικανικές ή ρωσόφωνες μειονότητες να επιδιώξουν παρόμοια αναγνώριση.

Ένας όχι και τόσο σταθερός σύμμαχος

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως ούτε το Junts ήταν πολύ πιστό στη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Συνήθως δρούσε πραγματιστικά και με βάση τα συμφέροντά του. Έχει αρνηθεί να υποστηρίξει βασικά νομοσχέδια. Ενώ δήλωνε σταθερά ότι δεν αποτελεί μέρος του «προοδευτικού» συνασπισμού που αποτελείται από τους Σοσιαλιστές και το αριστερό κόμμα Sumar.

«Παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο»

Μετά τις ανακοινώσεις του Κάρλες Πουτζντεμόν, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ηγεσίας του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη. Εκεί ο Πέδρο Σάντσεθ επέμεινε ότι το κόμμα πρέπει «να παραμείνει ανοιχτό στον διάλογο και πρόθυμο να συνεργαστεί» με τον Junts.

Ωστόσο, η υπουργός Επιστημών και Πανεπιστημίων, Ντιάνα Μόραντ, άφησε να εννοηθεί ότι η απόφαση του Junts δεν ήταν και τόσο δημοκρατική. Εξέφρασε την αμφιβολία της ότι «το εκλογικό σώμα του Junts ψήφισε υπέρ της διακυβέρνησης του Vox ή του Λαϊκού Κόμματος». Και είπε ότι οι Καταλανοί αυτονομιστές πρέπει να «επιλέξουν αν θέλουν η Ισπανία να αντιπροσωπεύει την πρόοδο ή την οπισθοδρόμηση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα
Τι προβλέπει 27.10.25

Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα

Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται σε περίοδο που η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ. Το Καράκας έχει επικυρώσει τη συμφωνία που αναφέρεται σε πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Σύνταξη
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα
Συναγερμός στην Τζαμάικα 27.10.25

Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα

O τυφώνας κατηγορίας 5 Μελίσα έχει όλα τα φόντα να σπάσει ρεκόρ, όμως δυστυχώς απειλεί με καταστροφή όλες τις ζωτικής σημασίας υποδομές της Τζαμαϊκα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν – Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)
Φωτογραφία 27.10.25

Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν - Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)

«Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτά τα 50 χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα μαζί», λένε συγκινημένα τα δυο αδέλφια. Η απίστευτη ιστορία καθηγητή που ανακάλυψε ότι έχει αδελφό.

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Ποιοι θα τη γιορτάσουν με «αντιφασιστικό μουσακά»
ΟΧΙ 27.10.25

28η Οκτωβρίου: Ποιοι θα τη γιορτάσουν με «αντιφασιστικό μουσακά»

Στην Ιταλία, η φαντασία συνάντησε τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά της οργάνωσης παρτιζάνων ANPI, η οποία θα γιορτάσει την κοινή 28η Οκτωβρίου με μουσακά ως απάντηση σε πορεία νοσταλγών του Μουσολίνι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος
Οργανωμένη απειλή 27.10.25

«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος

Ανώνυμη ανοιχτή επιστολή έστειλε ανακρίτρια από την Αμβέρσα, η οποία προειδοποιεί για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Βέλγιο. Καταγγέλλει ότι έχουν ριζώσει «δομές τύπου μαφίας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο – Πανικός από αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού αεροπλάνου [βίντεο]
«Δεν είχα χρόνο» 27.10.25

Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο: Πανικός από αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου - «Ήταν σαν να βλέπεις ταινία»

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», Τι ανακοίνωσε η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χιούστον: Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του – Τι αφήνουν στους απογόνους τους
Χιούστον 27.10.25

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του - Τι αφήνουν στους απογόνους τους

Είναι από τους πλουσιότερους κατοίκους του Χιούστον και από τους πρώτους που υπέγραψαν την Υπόσχεση Δωρεάς, μια φιλανθρωπική εκστρατεία που ξεκίνησε το 2010 από τους Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ.

Σύνταξη
Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»
«Έτσι είναι» 27.10.25

Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»

Η Νορβηγία επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε τον πυρηνοκίνητο πύραυλο Burevestnik. Ο Αμερικανός σχολίασε το γεγονός με μια έμμεση απειλή, αλλά το Κρεμλίνο δεν φοβάται «πλήγμα στις διμερείς σχέσεις».

Σύνταξη
Πούτιν: Οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»
Βαθαίνει η συνεργασία 27.10.25

Οι σχέσεις Μόσχας - Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν», λέει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ενώ θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
«Πρώτα η ΕΕ;» 27.10.25

Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»

Μαζικές περικοπές στη βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ σε διεθνή υγειονομικά προγράμματα, κρίσιμα για τις φτωχές χώρες, εξετάζει η ΕΕ. Στόχος, να αυξήσει την επιρροή αλλού και να ενισχύσει την άμυνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;
Η αντζέντα 27.10.25

Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;

Μια «μίνι» σύνοδος Κιμ-Τραμπ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων. Αλλά η αντζέντα της Πιονγκγιάνγκ ίσως να είναι διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα
Τι προβλέπει 27.10.25

Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα

Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται σε περίοδο που η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ. Το Καράκας έχει επικυρώσει τη συμφωνία που αναφέρεται σε πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Σύνταξη
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας - Στον εισαγγελέα στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ο δράστης

Σύνταξη
«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος

Το στάδιο Μαρακανά, σύμβολο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, είναι προς πώληση όπως ενημέρωσε η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο! Σκοπός να μειωθεί το τεράστιο δημόσιο χρέος της. Έντονες οι αντιδράσεις.

Σύνταξη
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»

Οργισμένες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η δήλωση Δρυμιώτη περί αριστερών και ελληνοφροσύνης, την οποία έσπευσε να αναπαράγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ η «Ομάδα Αλήθειας».

Σύνταξη
Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα
Deutsche Welle 27.10.25

Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα

Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανακούφιση των ενοικιαστών αποτελεί προτεραιότητα και ότι το στεγαστικό είναι σύμφυτο με μία οικονομία που αναπτύσσεται γοργά. Είναι όμως έτσι; Ρεπορτάζ της DW

Σύνταξη
Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, χαρακτήρισε εύκολη τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, στάθηκε στην έλλειψη θάρρους που έδειξε η Ένωση, και εξήγησε πού διαφωνεί με τον Μάρκο Νίκολιτς…

Σύνταξη
Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη

Ο 23χρονος δράστης παραδόθηκε το μεσημέρι στην Αστυνομία και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων - Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην αστυνομία ρίχνει η κυβέρνηση το βάρος για την εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες μέρες.

Σύνταξη
«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας
Διεθνής Οικονομία 27.10.25

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Το ειδικό προϊόν «Route 1» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία είχε ισχυρή ζήτηση κατά τη δημοπρασία των Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Σύνταξη
Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ – Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ
Τι λέει 19χρονη 27.10.25

Τραγωδία στο Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ - Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ

Eίχαν σερβίρει αλκοόλ στην ανήλικη, κάτι που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Γκάζι παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή. «Εγώ, επειδή ρώτησα, μου λένε δεν είχε πιει πολύ αλκοόλ».

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.10.25

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα
Ελλάδα 27.10.25

Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα

Σε μόδα τείνει να εξελιχθεί η τάση αρκετών έφηβων να παραποιούν την ημερομηνία γέννησης στις αστυνομικές τους ταυτότητες που έχουν σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αποφεύγουν τις απαγορεύσεις λόγω ηλικίας

Σύνταξη
Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)

Δεν είναι κάποιο είδους ανεκδότου ή κάποια φάρσα. Η Αμπερντίν, λίγες ημέρες μετά τα 6 γκολ που δέχθηκε από την ΑΕΚ, προσέλαβε τον Λουτς Πφάνενστιλ σε ρόλο αθλητικό διευθυντή, για να της... σώσει τη χρονιά!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο