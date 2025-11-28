sports betsson
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28 Νοεμβρίου 2025 | 08:54

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Ολοκληρώθηκαν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων της Superleague, με την Ελλάδα να έχει απολογισμό δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, καταφέρνοντας να μαζέψει συνολικά 1000 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Κάπως έτσι, η χώρα μας έφτασε τη φετινή σεζόν τους 7.100 βαθμούς, αριθμός που τη φέρνει στην πρώτη 10άδα για τη σεζόν 2025-26, με τη Δανία (8.125) και τη Γαλλία (8.267) πλέον να απέχουν μόλις μία… ανάσα.

Στην κορυφαία δεκάδα συγκομιδής βαθμών η Ελλάδα

Τι σημαίνει αυτό και γιατί έχει σημασία; Αν με την ολοκλήρωση της χρονιάς η Ελλάδα είναι στις δύο πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας, τότε θα αποκτήσει ένα έξτρα εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση είναι η Αγγλία με 10.944 βαθμούς και ακολουθεί η Γερμανία (9.857).

Η βαθμολογία της UEFA

«Ζωντανή» στο κυνήγι της 10ης θέσης έμεινε η Ελλάδα, που είδε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να μένουν αήττητοι και να προσφέρουν πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην βαθμολογία της UEFA.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 47.400 (+6.600– 3/5)
10. Τσεχία 43.900 (+6.400 – 4/5)
11. Ελλάδα 41.312 (+7.100 – 4/5)
12. Πολωνία 40.375 (+9.375 – 4/4)
13. Νορβηγία 38.387 (+5.200 – 2/5)
14. Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4)
15. Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)
16. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)
17. Κύπρος 32.637 (+8.850- 3/5)

Η Πολωνία έβαλε 1.500 βαθμούς στη δική της συγκομιδή μετά τις επικρατήσεις των Γιαγκελόνια, Ρακόφ, Λεχ Πόζναν, γεγονός που σημαίνει πως οι Πολωνοί μείωσαν τη διαφορά μας περίπου στους 1.000 πόντους. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα μείωσε στους 2.588 βαθμούς την απόστασή της από τη 10η Τσεχία.

Από εκεί και πέρα, η νίκη της Ομόνοιας και οι ισοπαλίες για Πάφο και ΑΕΚ Λάρνακας έδωσαν τεράστια ώθηση και στην Κύπρο, που πλέον έχει βάσιμες ελπίδες για την 15η θέση και ένα έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά και δεύτερη ομάδα στο Champions League!

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
