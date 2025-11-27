Άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός με κεφαλιά του Σβιντέρσκι (vid)

Με γκολ του Κάρολ Σβιντέρσκι στο 18’, ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ΟΑΚΑ με 1-0 της Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ζαρουρί με «μαγικό» γέμισμα με το αριστερό βρήκε τον Πολωνό επιθετικό και αυτός με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων για το 1-0.

Δείτε το γκολ: