Σας λείπει ενέργεια; Ενυδατωθείτε!

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ύπαρξη ενέργειας ως ένα αίσθημα ευεξίας, αντοχής και ζωτικότητας που τους δίνει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Αντίθετα, η έλλειψη ενέργειας – η επονομαζόμενη κόπωση – περιγράφεται ως έλλειψη ενέργειας, σωματικής και πνευματικής.

1 στους 3 ενήλικες νιώθει κόπωση

Οι ασθενείς με κόπωση αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν ορισμένες καθημερινές τους δραστηριότητες και ότι τους λείπει ενέργεια. Στις ΗΠΑ, 1 στους 5 ασθενείς που επισκέπτεται τον οικογενειακό ιατρό αναφέρει ότι αισθάνεται κόπωση, ενώ 1 στους 3 ενήλικες ανέφερε ότι εμφανίζει κόπωση 4 ημέρες την εβδομάδα. Γυναίκες και άνδρες αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο την κόπωση, ενώ σε 1 στα 3 περιστατικά δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολογία. Συνήθως οι άντρες βιώνουν κούραση ενώ οι γυναίκες νιώθουν άγχος και μια γενικότερη καταθλιπτική διάθεση.

Σωματική και πνευματική ενέργεια: Δύο συγκοινωνούντα δοχεία

Τα ευρήματα αρκετών μελετών έδειξαν, πως οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας φαίνεται να μειώνουν την πνευματική επίδοση. Χαρακτηριστικά είναι τα συμπεράσματα έρευνας, που έδειξε, πως οι διαγνωστικές ικανότητες ακτινολόγων φαίνεται να είχαν μειωθεί σημαντικά μετά από εφημερία σε νοσοκομείο. Η πνευματική κόπωση φαίνεται όμως να επηρεάζει και τη σωματική, ακόμα και την αθλητική επίδοση. Σε μελέτη φάνηκε ότι αθλητές του τένις, χτυπούσαν το μπαλάκι με λιγότερη ταχύτητα και ακρίβεια όταν είχε προηγηθεί μια 90 λεπτή δραστηριότητα που απαιτούσε πνευματική εγρήγορση.

Η κόπωση μπορεί να οφείλεται σε αφυδάτωση

Δεν είναι λίγες οι φορές που αισθανόμαστε κούραση, έχουμε πονοκέφαλο, ακόμη και κακή διάθεση, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι η αιτία μπορεί να είναι η αφυδάτωση. Ακόμη και όταν είναι ήπια, η αφυδάτωση μπορεί να έχει επιπτώσεις στις σωματικές και νοητικές επιδόσεις. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας ή σε συνθήκες παρατεταμένης άσκησης.

Η σωστή ενυδάτωση συμβάλει στην υγεία του σώματος και του εγκεφάλου. Έρευνες έχουν δείξει, πως σε συνθήκες ήπιας αφυδάτωσης οι συμμετέχοντες σε αθλητικές δραστηριότητες παρουσιάζουν αυξημένη κόπωση και μειωμένο κίνητρο. Επιπλέον, ήπια έως μέτρια επίπεδα αφυδάτωσης μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση σε εργασίες που απαιτούν βραχυπρόθεσμη μνήμη, διακριτική ικανότητα και ψυχοκινητικές δεξιότητες.

Η κατανάλωση νερού και ηλεκτρολυτών συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης του οργανισμού. Οι ηλεκτρολύτες είναι στοιχεία που βρίσκονται στα υγρά και τους ιστούς του σώματος κι έχουν καθοριστικό ρόλο στην μεταφορά νευρικών σημάτων και ως συνέπεια στην λειτουργία του νευρικού και του μυϊκού συστήματος. Στους ηλεκτρολύτες συγκαταλέγονται το νάτριο (Na), το ασβέστιο (Ca), το κάλιο (K), το χλώριο (CI-), ο φώσφορος (P) και το μαγνήσιο (Mg).

Σύμπλεγμα βιταμινών Β & καφεΐνη βοηθούν στη μείωση της κόπωσης

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β έχουν σημαντική επίδραση στην παραγωγή ενέργειας των κυττάρων. Κι αυτό, γιατί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις καταβολικές και αναβολικές διεργασίες του μεταβολισμού. Παράλληλα, δρουν σαν συνένζυμα και συμμετέχουν σε πολλές ενζυμικές διαδικασίες που υποστηρίζουν αρκετές κυτταρικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών λειτουργιών εντός του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Για αυτούς τους λόγους, οποιαδήποτε ανεπάρκεια στο σύμπλεγμα βιταμινών Β μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μιτοχονδριακό μεταβολισμό των αμινοξέων, γλυκόζης και των λιπαρών οξέων.

Σε ο, τι αφορά στην καφεΐνη, η κατανάλωσή της σε ασφαλείς ποσότητες, μπορεί να διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα και αυξήσει την εγρήγορση του οργανισμού, τη νοητική λειτουργία και μειώσει την πνευματική και σωματική κόπωση. Σύμφωνα με τον EFSA, η ημερήσια πρόσληψη έως 400mg την ημέρα καφεΐνης δε φαίνεται να συνδέεται με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, αξιολογήθηκε η ταχύτητα απόκρισης σε οπτικά ερεθίσμτα μετά την κατανάλωση καφεΐνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση της καφεΐνης έδειξε θετική επίδραση στην διαρκή προσοχή και οδήγησε σε σημαντικά μικρότερους χρόνους αντίδρασης. Η καφεΐνη έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις σε βραχεία και στη μακρόχρονη μνήμη σε ενήλικες αλλά και σε ηλικιωμένους. Τέλος, η καφεΐνη μπορεί να αυξάνει την αίσθηση διαθεσιμότητας της ενέργειας, να μειώνει την κόπωση, τη νοητική κόπωση ενώ παράλληλα να βελτιώνει την αθλητική απόδοση.

