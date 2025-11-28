Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Σας λείπει ενέργεια; Ενυδατωθείτε!
Υγεία 28 Νοεμβρίου 2025 | 14:56

Σας λείπει ενέργεια; Ενυδατωθείτε!

H ELPEN κυκλοφορεί ένα σκεύασμα για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων ενέργειας και τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού.

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ύπαρξη ενέργειας ως ένα αίσθημα ευεξίας,  αντοχής και ζωτικότητας που τους δίνει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Αντίθετα, η έλλειψη ενέργειας  – η επονομαζόμενη κόπωση – περιγράφεται ως έλλειψη ενέργειας, σωματικής και πνευματικής.

1 στους 3 ενήλικες νιώθει κόπωση

Οι ασθενείς με κόπωση αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν ορισμένες καθημερινές τους δραστηριότητες και ότι τους λείπει ενέργεια. Στις ΗΠΑ, 1 στους 5 ασθενείς που επισκέπτεται τον οικογενειακό ιατρό αναφέρει ότι αισθάνεται κόπωση, ενώ 1 στους 3 ενήλικες ανέφερε ότι εμφανίζει κόπωση 4 ημέρες την εβδομάδα. Γυναίκες και άνδρες αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο την κόπωση, ενώ σε  1 στα 3 περιστατικά δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολογία. Συνήθως οι άντρες βιώνουν κούραση ενώ οι γυναίκες νιώθουν άγχος και μια γενικότερη καταθλιπτική διάθεση.

Σωματική και πνευματική ενέργεια: Δύο συγκοινωνούντα δοχεία

Τα ευρήματα αρκετών μελετών έδειξαν, πως οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας φαίνεται να μειώνουν την πνευματική επίδοση. Χαρακτηριστικά είναι τα συμπεράσματα έρευνας, που έδειξε, πως οι διαγνωστικές ικανότητες ακτινολόγων φαίνεται να είχαν μειωθεί σημαντικά μετά από εφημερία σε νοσοκομείο. Η πνευματική κόπωση φαίνεται όμως να επηρεάζει και τη σωματική, ακόμα και την αθλητική επίδοση. Σε μελέτη φάνηκε ότι αθλητές του τένις, χτυπούσαν το μπαλάκι με λιγότερη ταχύτητα και ακρίβεια όταν είχε προηγηθεί μια 90 λεπτή δραστηριότητα που απαιτούσε πνευματική εγρήγορση.

Η κόπωση μπορεί να οφείλεται σε αφυδάτωση

Δεν είναι λίγες οι φορές που αισθανόμαστε κούραση, έχουμε πονοκέφαλο, ακόμη και κακή διάθεση, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι η αιτία μπορεί να είναι η αφυδάτωση. Ακόμη και όταν είναι ήπια, η αφυδάτωση μπορεί να έχει επιπτώσεις στις σωματικές και νοητικές επιδόσεις.  Το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας ή σε συνθήκες παρατεταμένης άσκησης.

Η σωστή ενυδάτωση συμβάλει στην υγεία του σώματος και του εγκεφάλου. Έρευνες έχουν δείξει, πως σε συνθήκες ήπιας αφυδάτωσης οι συμμετέχοντες σε αθλητικές δραστηριότητες παρουσιάζουν αυξημένη κόπωση και μειωμένο κίνητρο. Επιπλέον, ήπια έως μέτρια επίπεδα αφυδάτωσης μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση σε εργασίες που απαιτούν βραχυπρόθεσμη μνήμη, διακριτική ικανότητα και ψυχοκινητικές δεξιότητες.

Η κατανάλωση νερού και ηλεκτρολυτών συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης του οργανισμού. Οι ηλεκτρολύτες είναι στοιχεία που βρίσκονται στα υγρά και τους ιστούς του σώματος κι έχουν καθοριστικό ρόλο στην μεταφορά νευρικών σημάτων και ως συνέπεια στην λειτουργία του νευρικού και του μυϊκού συστήματος. Στους ηλεκτρολύτες συγκαταλέγονται το νάτριο (Na), το ασβέστιο (Ca), το κάλιο (K), το χλώριο (CI-), ο φώσφορος (P) και το μαγνήσιο (Mg).

 

Σύμπλεγμα βιταμινών Β & καφεΐνη βοηθούν στη μείωση της κόπωσης

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β έχουν σημαντική επίδραση στην παραγωγή ενέργειας των κυττάρων. Κι αυτό, γιατί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις καταβολικές και αναβολικές διεργασίες του μεταβολισμού. Παράλληλα, δρουν σαν συνένζυμα και συμμετέχουν σε πολλές ενζυμικές διαδικασίες που υποστηρίζουν αρκετές κυτταρικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών λειτουργιών εντός του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Για αυτούς τους λόγους, οποιαδήποτε ανεπάρκεια στο σύμπλεγμα βιταμινών Β μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μιτοχονδριακό μεταβολισμό των αμινοξέων, γλυκόζης και των λιπαρών οξέων.

Σε ο, τι αφορά στην καφεΐνη, η κατανάλωσή της σε ασφαλείς ποσότητες, μπορεί να διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα και αυξήσει την εγρήγορση του οργανισμού, τη νοητική λειτουργία και μειώσει την πνευματική και σωματική κόπωση. Σύμφωνα με τον EFSA, η ημερήσια πρόσληψη έως 400mg την ημέρα καφεΐνης δε φαίνεται να συνδέεται με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, αξιολογήθηκε η ταχύτητα απόκρισης σε οπτικά ερεθίσμτα μετά την κατανάλωση καφεΐνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση της καφεΐνης έδειξε θετική επίδραση στην διαρκή προσοχή και οδήγησε σε σημαντικά μικρότερους χρόνους αντίδρασης. Η καφεΐνη έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις σε βραχεία και στη μακρόχρονη μνήμη σε ενήλικες αλλά και σε ηλικιωμένους. Τέλος, η καφεΐνη μπορεί να αυξάνει την αίσθηση διαθεσιμότητας της ενέργειας, να μειώνει την κόπωση, τη νοητική κόπωση ενώ παράλληλα να βελτιώνει την αθλητική απόδοση.

almora PLUS® ENERGY για ενέργεια με τη δύναμη της ενυδάτωσης!

H ELPEN κυκλοφορεί ένα σκεύασμα για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων ενέργειας και τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, εμπλουτίζοντας την ήδη επιτυχημένη σειρά προϊόντων almora PLUS®. Πρόκειται για το almora PLUS® ENERGY, ένα συμπλήρωμα διατροφής σε αναβράζουσα μορφή που συνδυάζει Ηλεκτρολύτες (Na, Cl, K) με Καφεΐνη, Βιταμίνες του συμπλέγματος B (Β6, Β9, Β12) και Βιταμίνη C.

Το almora PLUS® ENERGY συμβάλλει στη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, τη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, στη μείωση της κούρασης και τη φυσιολογική νευρική λειτουργία.  Προτείνεται για όσους νιώθουν μέσα στην ημέρα τα επίπεδα της ενέργειας τους να μειώνονται, αισθάνονται εξαντλημένοι και θέλουν να αντιμετωπίσουν την κούραση και την κόπωση που τους καταβάλει. Διατίθεται σε συσκευασία των 25 αναβράζοντων δισκίων και είναι κατάλληλο για ενήλικες.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή. Να μην γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 βαθμών Κελσίου και μακριά από τα μικρά παιδιά.

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Αριθμός γνωστοποίησης ΕΟΦ 143548/20-12-2023.

Business
ΟΠΑΠ: Τι φέρνει η εποχή Allwyn – Το μήνυμα Κόμαρεκ

ΟΠΑΠ: Τι φέρνει η εποχή Allwyn – Το μήνυμα Κόμαρεκ

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
Υγεία
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης
Υγεία 24.11.25

Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση οδηγούν σε μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι βλάβες συχνά υπερτερούν εκείνων που προκύπτουν από την παχυσαρκία ή το κάπνισμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
AIDS: Οι σύγχρονες προκλήσεις – Ενημέρωση, έλεγχος και φροντίδα χωρίς στίγμα – Η εικόνα στην Ελλάδα
Ιός HIV 23.11.25

Οι σύγχρονες προκλήσεις για το AIDS - Ενημέρωση και έλεγχος χωρίς στίγμα - Η εικόνα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας η έγκαιρη διάγνωση παραμένει κεντρική πρόκληση - Η UNAIDS προειδοποιεί ότι η παγκόσμια ανταπόκριση στον ιό HIV απειλείται από μειωμένη χρηματοδότηση και εμπόδια στην πρόληψη

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
«Food Noise» 20.11.25

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Για τους συμβεβλημένους 17.11.25

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Σύνταξη
Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Κόσμος 28.11.25

Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία
Στενεύει ο κλοιός 28.11.25

Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία

Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα στην Ουκρανία πλήττει τις φιλοδοξίες του Κιέβου για ένταξη στην ΕΕ. Οι Βρυξέλλες καλούν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη συνεργάτες του.

Σύνταξη
Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion: Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία – Θύματα κάτω των 12 ετών
Τα στοιχεία 28.11.25

Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών

Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) ανηλίκων παγκοσμίως - Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες - Ο ρόλος της τεχνολογίας και των ΑΙ εργαλείων - Γιατί σιωπούν τα θύματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη
Σίριαλ 28.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη

«Φωτιές» άναψε το δημοσίευμα από τα παλιά, που έδειξε στη Βουλή χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποδείξει την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
Σεξουαλική βία 28.11.25

«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν

Στο Aweil, γυναίκες και κορίτσια περιγράφουν πώς ομαδικοί βιασμοί, απαγωγές και δολοφονίες τις ανάγκασαν να φύγουν από το Σουδάν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν σκιά του πολέμου, αλλά ο πυρήνας του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 28.11.25

Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό

Χιλιάδες άνθρωποι σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους ή παγιδευμένοι στα νερά των πλημμυρών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

