Ανοιξαν οι ουρανοί τη νύχτα στην Αττική, η οποία θα βρεθεί και σήμερα Παρασκευή στο «μάτι» της καταιγίδας Adel που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη χώρα, προκαλώντας καταστροφές (φωτογραφία, επάνω, της Τατιάνας Μπόλαρη/Eurokinissi).

Από την έντονη βροχόπτωση και τους κεραυνούς δεν έχουν, μέχρι στιγμής, αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στην Αττική, ωστόσο τα δυσκολότερα αναμένονται από το πρωί έως μεσημέρι, οπότε δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρα ισχυρά φαινόμενα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Σε «κόκκινο συναγερμό» οι Αρχές καθώς επικίνδυνες καταιγίδες προβλέπεται να χτυπήσουν πολλές περιοχές τη χώρας

Αναλυτικότερα, και για όλη την Ελλάδα, η Πολιτική Προστασία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό καθώς οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή των Αρχών για επικίνδυνες καταιγίδες που προβλέπεται να χτυπήσουν πολλές περιοχές τη χώρας τις επόμενες ώρες.

Η σφοδρότητα των βροχοπτώσεων αναμένεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα και για τον λόγο αυτόν ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί κατάσταση ετοιμότητας «Red Code».

Κρίσιμο θα είναι το δωδεκάωρο από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μέχρι το μεσημέρι, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Εκτακτο Δελτίο

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Εκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.