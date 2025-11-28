Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για το κύκλωμα με τους πλαστούς πίνακες

Ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συγκατηγορούμενος του, που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή τους με την υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο κατηγορούμενος δικηγόρος υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενος του του έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει. Ως προς τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του, υποστήριξε πως πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια.

Συλλήψεις και έρευνες

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής, πλήθος πιστολιών, γεμιστήρων και εκατοντάδες φυσίγγια.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,

2 έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,

4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

5 θήκες πιστολιών,

2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστών Ελλήνων ζωγράφων όπως ο Φασιανός και ο Παρθένης, ενώ του πρώτου, τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

