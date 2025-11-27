Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής αντιμονοπωλιακής αρχής, Τερέζα Ριμπέρα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί «εκβιασμό» για να πιέσει την ΕΕ να χαλαρώσει τους κανόνες της στον τομέα της τεχνολογίας.

Η παρέμβαση της Ριμπέρα έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων

Όπως αναφέρει το Politico, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τροποποιήσουν την προσέγγισή τους σχετικά με τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, εάν η ΕΕ επανεξετάσει τους ψηφιακούς κανόνες της.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ερμήνευσαν τις δηλώσεις του ως στοχευμένες κατά των εμβληματικών κανονισμών της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τις ψηφιακές αγορές (DMA).

«Είναι εκβιασμός», δήλωσε η Ισπανίδα επίτροπος σε συνέντευξή της στο Politico την Τετάρτη. «Το γεγονός ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε τέτοιου είδους εκβιασμούς», τόνισε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

A top EU official is accusing the US of “blackmail” to strong-arm the bloc into watering down its tech rulebook.https://t.co/3BZ6gDdVYv — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 27, 2025

Η Ριμπέρα — η οποία ως εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν κατέχει τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία μετά την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν — δήλωσε ότι ο ψηφιακός κανονισμός της ΕΕ δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αναθεωρήσει τη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο που συνήψε με την φον ντερ Λάιεν στο θέρετρο για γκολφ που διαθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος στη Σκωτία, τον Ιούλιο.

Κρίσιμες εν εξελίξει διαπραγματεύσεις

Η παρέμβαση έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Η Ουάσιγκτον θεωρεί τον DMA ως μεροληπτικό, επειδή οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες που ρυθμίζει — όπως η Microsoft, η Google ή η Amazon — είναι σχεδόν όλες αμερικανικές.

Επίσης, διαφωνεί με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act), ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό του παραβατικού διαδικτυακού λόγου, θεωρώντας ότι έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει τα κοινωνικά δίκτυα όπως το X του Έλον Μασκ.

Η Ριμπέρα δήλωσε ότι οι κανόνες είναι θέμα κυριαρχίας και δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

«Σεβόμαστε τους κανόνες, όποιοι και αν είναι αυτοί, που ισχύουν για την αγορά τους: ψηφιακή αγορά, τομέας υγείας, χάλυβας, οτιδήποτε… Αυτοκίνητα, πρότυπα», είπε αναφερόμενη στις ΗΠΑ.

«Είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι δικοί τους κανονισμοί και δική τους κυριαρχία. Το ίδιο ισχύει και εδώ», υπογράμμισε.

Η Ριμπέρα, μαζί με την επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ Χένα Βίρκουνεν, εποπτεύει τον DMA, ο οποίος ελέγχει τη συμπεριφορά των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών και επιδιώκει να διατηρήσει τον δίκαιο ανταγωνισμό.

Επέκρινε σφοδρά τα σχόλια που έκανε ο Λούτνικ μετά τη συνάντησή του με αξιωματούχους και υπουργούς της ΕΕ τη Δευτέρα, λέγοντας ότι «ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τον ψηφιακό τομέα δεν είναι διαπραγματεύσιμος».

Για την ψηφιακή δέσμη μέτρων της ΕΕ

Η Βίρκουνεν επανέλαβε την άποψη αυτή την Τρίτη.

Τη Δευτέρα η ίδια παρουσίασε το πακέτο απλοποίησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για την ψηφιακή δέσμη μέτρων, στους Αμερικανούς ομολόγους της.

Το πακέτο παρουσιάστηκε ως μια πρωτοβουλία της ΕΕ για τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας σχετικά με τη ρύθμιση.

Όταν ρωτήθηκε γιατί έκανε μια τόσο σκληρή δήλωση, η Ριμπέρα απάντησε ότι οι παρατηρήσεις του Λούτνικ ήταν «άμεση επίθεση κατά του DMA». Πρόσθεσε: «Είναι δική μου ευθύνη να υπερασπίζομαι την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη».

Δεν είναι όλοι αδιάλλακτοι

Παρά την αδιάλλακτη αντίδραση της Ριμπέρα, η αλληλεγγύη για τον DMA αρχίζει να παρουσιάζει μικρές ρωγμές μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τονίζεται στο ρεπορτάζ του Politico.

Ο Λούτνικ δήλωσε μετά τη συνάντηση της Δευτέρας ότι ορισμένοι υπουργοί Εμπορίου της ΕΕ δεν ήταν τόσο αντίθετοι όσο η Κομισιόν στην ιδέα της αναθεώρησης των ψηφιακών κανόνων της Ένωσης.

«Βλέπω πολλούς υπουργούς… Ορισμένοι είναι πιο ανοιχτόμυαλοι από άλλους», δήλωσε ο Λούτνικ στο Bloomberg TV, προσθέτοντας ότι αν η Ευρώπη θέλει επενδύσεις από τις ΗΠΑ, θα πρέπει να αλλάξει το ρυθμιστικό της μοντέλο.

Η Γερμανίδα Κατερίνα Ράιχε, μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ήταν υπέρ μιας περαιτέρω χαλάρωσης των ψηφιακών κανόνων της ΕΕ.

«Η Γερμανία έχει καταστήσει σαφές ότι θέλουμε ευκαιρίες για να διαδραματίσουμε ρόλο στον ψηφιακό κόσμο», δήλωσε η Ράιχε, αναφερόμενη συγκεκριμένα στον νόμο για τις ψηφιακές αγορές και στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Το Politico καταλήγει σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ κρατούν την ίδια τακτική για τη χαλάρωση των ψηφιακών κανόνων και στις διαπραγματεύσεις τους με άλλες χώρες, όπως τη Νότια Κορέα.