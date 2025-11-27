ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη

Για «εργαλειοποίηση» της υπαρκτής κρίσης της λειψυδρίας κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «για τη μη έγκαιρη θωράκιση της χώρας, φέρει ακέραια την ευθύνη».

Σε κοινή ανακοίνωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος και του τομέα Περιβάλλοντος του κόμματος, υπογραμμίζεται πως «μετά από την αδράνεια και την αδιαφορία 3 ετών για την αντιμετώπιση της εντεινόμενης ξηρασίας και λειψυδρίας, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, θυμήθηκαν τώρα να επικαλεστούν την υπαρκτή επιτακτικότητα της συνθήκης, προχωρώντας σε έργα με ελλιπή σχεδιασμό και αμφίβολη διαφάνεια».

«Κι όλα αυτά, σε μια χώρα που, εδώ και χρόνια, διαθέτει θεσμοθετημένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ), τα οποία όχι μόνο παραμένουν σε σημαντικό βαθμό ανεφάρμοστα, αλλά και η αναθεώρησή τους καθυστέρησε αδικαιολόγητα με αποκλειστική ευθύνη της ΝΔ», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ τονίζουν πως παρότι έχουν «επανειλημμένα ασκήσει κριτική για αυτή την ολιγωρία, η πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί ένα κρίσιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για τα ύδατα. Η κυβερνητική αδράνεια μετατρέπει τα ΣΔΛΑΠ σε κενό γράμμα».

Και προσθέτουν πως «η κήρυξη ‘κόκκινου συναγερμού’ λειψυδρίας σε Πάτμο, Λέρο και, δυνητικά, στην Αττική, δεν είναι απλώς μια διαπίστωση κινδύνου. Είναι μια κυνική παραδοχή αβελτηρίας, συστηματικής αδράνειας και κατ’ επέκταση αποτυχίας στη διαχείριση των υδατικών πόρων, που εργαλειοποιείται ως πρόφαση για την παράκαμψη κάθε διαφανούς διαδικασίας».

«Με απλά λόγια, η κυβέρνηση, αντί να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος, αξιοποιεί την έκτακτη ανάγκη για να επιβάλει διαδικασίες fast track στα έργα. Αυτό έχει ένα σαφές χαρακτηριστικό: εκβιασμός της διαδικασίας», αναφέρουν χαρακτηριστικλα.

«Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα ως ΠΑΣΟΚ, η χρήση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την πρόχειρη και αδιαφανή προώθηση έργων – όπως ο ‘Εύρυτος’ – χωρίς τον απαραίτητο χρόνο για ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπρόσθετα, η βιασύνη στην εκτέλεση έργων εγκυμονεί τον κίνδυνο σοβαρών παραλείψεων στην περιβαλλοντική προστασία, στη μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και ταυτόχρονα, στην αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας τους», επισημαίνουν.

Παράλληλα, σημειώνουν πως «ο σημερινός κίνδυνος λειψυδρίας στην Αττική είναι πέρα για πέρα υπαρκτός για το ερχόμενο καλοκαίρι, με τα αποθέματα του υδροσυστήματος να βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα», υπογραμμίζοντας πως «αυτό αποδεικνύει την έλλειψη προνοητικότητας και την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού από την πλευρά της πολιτείας».

«Η κυβέρνηση να σταματήσει να εργαλειοποιεί την κρίση της λειψυδρίας»

«Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής», καταλήγουν τα αρμόδια στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «επιμένουμε ότι:

– »Τα έργα ζωτικής σημασίας, όπως ο Εύρυτος, που θα συνεισφέρει στη μακροπρόθεσμη θωράκιση της Αττικής, πρέπει να προχωρήσουν αλλά ΜΟΝΟ μέσα από διαφανείς, νόμιμες και πλήρως διαβουλευτικές διαδικασίες. Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα δεν εξασφαλίζεται με διαδικασίες-εξπρές.

– »Οι προτεινόμενες λύσεις της κυβέρνησης είναι αποσπασματικές και βραχυπρόθεσμες για τα νησιά μας. Η χώρα χρειάζεται Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων που να περιλαμβάνουν την άμεση αντιμετώπιση των τεράστιων απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης, την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης (π.χ. ανακύκλωση νερού), τη θωράκιση των υποδομών έναντι της κλιματικής κρίσης.

»Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να εργαλειοποιεί την κρίση της λειψυδρίας, ειδικά όταν για τη μη έγκαιρη θωράκιση της χώρας, φέρει ακέραια την ευθύνη. Η λειψυδρία απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια και σεβασμό στον πολίτη και το περιβάλλον, όχι διαδικασίες ‘fast track’ που εξυπηρετούν σκοπιμότητες».