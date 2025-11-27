Το υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να αποπέμψει τον διεθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιο Κοτταρά, αλλιώς καθίσταται συνένοχο στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, σημειώνει σε ανάρτησή του ο τομεάρχης Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Θανάσης Κοτταράς, ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της Επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε πράξη «νόμιμη και νομότυπη» ενώπιων της Εξεταστικής Επιτροπής για το πολύνεκρο δυστύχημα.

«Ο κ. Κοτταράς έχει αποδείξει τι δεν μπορεί να κάνει», αναφέρει ο κ. Μεϊκόπουλος και ζητά την απομάκρυνσή του από τη ΣΤΑΣΥ.

Ο θάνατος του 59χρονου τεχνίτη ήταν ο δεύτερος θάνατος εργαζομένου στον ίδιο χώρο, με τους εργαζόμενους να έχουν καταγγείλει πολλές φορές ότι ο συγκεκριμένος χώρος εργασιών δεν τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας καθώς παρατύπως λειτουργεί και ως χώρος αποθήκευσης υλικού.

Ο κ. Μεϊκόπουλος αναφέρει ακόμα ότι η κατάσταση και τα προβλήματα ήταν εν γνώσει του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο χώρο πριν από τρεις μήνες και επομένως δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια για τις συνθήκες εργασίας και τα πλημμελή μέτρα ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μεϊκόπουλου:

Το εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 59χρονος εργαζόμενος της ΣΤΑΣΥ Νίκος Βάρδας, λίγα χρόνια μετά το έτερο δυστύχημα με θύμα τον εργοδηγο Πέτρο Γιάμαλη, δεν καταδεικνύει απλώς και μόνο τις εγκληματικές αμέλειες της κυβέρνησης Μητσοτακη σε σχέση με την τήρηση στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, διετέλεσε αν. διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, όντας μάλιστα μέλος της Επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών.

Μάλιστα, όπως είχε καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, η μετάταξη «ήταν νόμιμη και νομότυπη».

Επειδή, λοιπόν, ο κ. Κοτταράς έχει αποδείξει τι μπορεί και κυρίως τι δεν μπορεί να κάνει, αν η ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ σαν αναλώσιμα υλικά και έχει αντιληφθεί τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών οφείλει να αποπέμψει άμεσα τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ. Αλλιώς, καθίσταται συνένοχη.

Με δεδομένο ότι η Επιθεώρηση Εργασίας, που επιθεώρησε το χώρο, έβγαλε κόκκινη κάρτα, καταδεικνύοντας ότι ένας χώρος εργασίας δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και χώρος αποθήκευσης, η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών δεν είναι ούτε άμοιρη ευθυνών, ούτε μπορεί να προσποιηθεί την ανήξερη. Ο υπουργός Μεταφορών, κ. Κυρανάκης, είχε επισκεφθεί το χώρο του Αμαξοστασίου της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, μόλις πριν 3 μήνες στις 13.08.2025. Συνεπώς δεν μπορεί να μην ήξερε ή να μην διαπίστωσε τις συνθήκες εργασίας και τα πλημμελή μέτρα ασφαλείας.