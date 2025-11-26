newspaper
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Εργατικό Δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Το δεύτερο στον ίδιο χώρο – Καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων 300 κιλών
Ελλάδα 26 Νοεμβρίου 2025 | 14:59

Εργατικό Δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Το δεύτερο στον ίδιο χώρο – Καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων 300 κιλών

Οι συνάδελφοι του αρχιτεχνίτη της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα πραγματοποιούν στάση εργασίας και συγκέντρωση ενώ καταγγέλλουν τις ακατάλληλες συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ακατάλληλες συνθήκες εργασίας χωρίς τις στοιχειώδεις προδιαγραφές στο συγκεκριμένο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ που συνέβη το εργατικό δυστύχημα το πρωί, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.

Ο θάνατος του αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού που καταπλακώθηκε από πολύ βαρύ φορτίο είναι ο δεύτερος θάνατος εργαζομένου που σημειώνεται στον ίδιο χώρο.

Ο Δημήτρης Γουρτής, μέλος της επιτροπής υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ και μέλος του ΔΣ του ΣΗΕΚ (Σωματείο Ηλεκτροδηγών και Λοιπών Εργαζομένων Κίνησης της ΣΤΑ.ΣΥ.) μίλησε στο Orange Press και κατήγγειλε ότι η διοίκηση έχει αγνοήσεις τις επανειλημμένες αναφορές των εργαζομένων που προειδοποιούσαν για τις ακατάλληλες συνθήκες.

«Είχαμε ακόμα ένα τραγικό συμβάν.  Ο συνάδελφό μας καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων, τσόπερ λέγονται, που ζυγίζουν πάνω από 300 κιλά. Ο χώρος αυτός δεν ήταν χώρος αποθήκευσης των εξαρτημάτων αυτών. Ήτανε χώρος για να γίνονται επισκευές. Ήτανε λάκκος, έτσι λέγεται, λάκκος για την επισκευή, και κατέληξε να γίνει λάκκος θανάτου για τον συνάδελφό μας», ανέφερε ενώ επεσήμανε ότι στον συγκεκριμένο χώρο έχει σκοτωθεί ακόμα ένας εργαζόμενος.

Ο κ. Γουρτής επεσήμανε ότι τόσο ως επιτροπή όσο και ο ίδιος προσωπικά, έχουν στείλει εκατοντάδες σελίδες εκθέσεων και αναφορών αλλά δεν έχουν εισακουστεί στο ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας και ασφάλειας την ώρα των εργασιών.

Ακατάλληλες συνθήκες και εργοδοτικός εκφοβισμός

Σε ερώτηση για το ποιος ευθύνεται, ο κ. Γουρτής ανέφερε ότι προφανώς ο συνάδελφος δεν αποφάσισε να πάει μόνος του εκεί για αυτές τις εργασίες αλλά λειτούργησε όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενη βάσει εντολών, προφανώς από τη διοίκηση. «Πρέπει να δούμε συγκεκριμένα ποιος είναι υπεύθυνος».

Ο ίδιος έκανε ακόμα λόγο για εργοδοτικό εκφοβισμό. «Εργαζόμενοι εκτελούν εργασίες που δεν μπορούν να αρνηθούν γιατί υπάρχουν και τα πειθαρχικά συμβούλια. Για να καταλάβετε με έχουν καλέσει ότι εξετάζομαι για πειθαρχικά παραπτώματα επειδή μίλησα και έδωσα συνέντευξη, υπάρχει εργοδοτικός εκφοβισμός».

Ο κ. Γουρτής ήταν ξεκάθαρος ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος, δεν τηρεί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές για να γίνονται εργασίες τέτοιου τύπου, όπως έχει καταγγελθεί πολλές φορές.

Οι εργαζόμενοι σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ πραγματοποιούν στάση εργασίας έως τις 18:00 με το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να αναφέρει:

«Επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι μπροστά στο να βγει η δουλειά αποφέροντας κέρδη για την εργοδοσία, η ζωή και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, αποτελούν για αυτούς κόστος. Ας μας πουν πόσο κοστίζει τελικά η ζωή ενός εργάτη; […] το Εργατικό Κέντρο, τα σωματεία, οι εργαζόμενοι στα τρένα έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς, που αποτελούν αρένες θανάτου».

«Oφείλουμε να επαναλάβουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι “κεραυνοί εν αιθρία”. Αποτελούν αποτέλεσμα ελλείψεων, παραλείψεων και μιας χρόνιας υποτίμησης των ζητημάτων ασφάλειας.(…) Η μνήμη του επιβάλλει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του δυστυχήματος και ουσιαστικά μέτρα για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές», ανέφερε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το εργατικό δυστύχημα

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣY», τονίζεται στη συλλυπητήρια ανακοίνωση.

