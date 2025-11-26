Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Τη ζωή του έχασε αρχιτεχνίτης τροχαίου υλικού, όπως αναφέρεται στη συλλυπητήρια ανακοίνωση της εταιρείας, χωρίς να διευκρινίζεται τι ακριβώς συνέβη.

Το εργατικό δυστύχημα έγινε στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ στον Πειραιά.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το εργατικό δυστύχημα

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣY», τονίζεται στη συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Μέτρα ασφαλείας ζητούν οι εργαζόμενοι

Σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος του ΣΕΛΜΑ, Σπύρος Ρεβύθης σημειώνει: «Ένα ακόμη τραγικό εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ. στον Πειραιά στοίχισε τη ζωή σε έναν αγαπημένο συνάδελφο. Η είδηση μας έχει συγκλονίσει όλους. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο.

Ωστόσο, οφείλουμε να επαναλάβουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι «κεραυνοί εν αιθρία». Αποτελούν αποτέλεσμα ελλείψεων, παραλείψεων και μιας χρόνιας υποτίμησης των ζητημάτων ασφάλειας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του συναδέλφου. Η μνήμη του επιβάλλει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του δυστυχήματος και ουσιαστικά μέτρα για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές».