Εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Να αποδοθούν ευθύνες χωρίς συγκάλυψη, ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών
«Ούτε τυχαίο, ούτε μεμονωμένο» το περιστατικό με το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ, αναφέρει η ομοσπονδία σιδηροδρομικών
- Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες
- Λίμνη υγρού νερού στον Άρη; Ο ενθουσιασμός εξατμίζεται
- Σοκ: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
«Οργή και την αγανάκτηση για το νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειραιά, όπου ένας συνάδελφός μας βρήκε τραγικό θάνατο εν ώρα εργασίας» εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς.
Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Το σημερινό γεγονός δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε μεμονωμένο. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής απαξίωσης των μέτρων ασφάλειας, της υποστελέχωσης, της έλλειψης επαρκούς εκπαίδευσης και της διαχρονικής αδιαφορίας της Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε. για τις πραγματικές συνθήκες στους χώρους εργασίας. Οι εργαζόμενοι καλούνται καθημερινά να παρέχουν την εργασία τους σε περιβάλλον που θυμίζει «ναρκοπέδιο», και σήμερα πληρώσαμε ξανά το τίμημα με ανθρώπινη ζωή.
Απαιτούμε:
• ‘Αμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση των συνθηκών του εργατικού ατυχήματος.
• Απόδοση ευθυνών χωρίς καμία συγκάλυψη.
• Αναστολή κάθε επικίνδυνης εργασίας μέχρι να εφαρμοστούν πραγματικά μέτρα ασφάλειας και όχι επικοινωνιακές «δέσμες μέτρων».
• Σαφές χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης της Διοίκησης με τις υποχρεώσεις της για προστασία προσωπικού.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα, ότι η Διοίκηση της εταιρείας και το αρμόδιο Υπουργείο θα μας βρουν απέναντι, αν δεν ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα και αν επιχειρηθεί οποιαδήποτε υποβάθμιση ή συγκάλυψη των πραγματικών αιτιών του ατυχήματος.
Η Π.Ο.Σ. και Μ.Σ.Τ. επιφυλάσσεται για κάθε μορφή κινητοποίησης και κάθε νόμιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής σε όλες τις αρμόδιες αρχές, μέχρι να διασφαλιστεί, ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα πάει ξανά στη δουλειά του χωρίς να ξέρει, αν θα επιστρέψει».
Τέλος η Ομοσπονδία εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, τονίζοντας πως το χρέος μας απέναντί του είναι να μην επιτρέψουμε να χαθεί άλλη ζωή.
- Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
- Ο οδηγός που έπεσε πάνω στο πλήθος στην… παρέλαση της Λίβερπουλ δήλωσε ένοχος!
- «Πυρά» κομμάτων στην κυβέρνηση για το θανατηφόρο δυστύχημα σε στρατόπεδο στη Ρόδο
- Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
- Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
- Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
- Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
- Ολυμπιακός Κ19: Η 11άδα για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις