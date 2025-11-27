Χίλια ευρώ βοήθημα ανά νεογέννητο παιδί

Ο Δήμος Σουλίου προχωρά στην υλοποίηση μιας σημαντικής πρωτοβουλίας για τα δεδομένα της ελληνικής περιφέρειας, για τη στήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος με την οικονομική ενίσχυση 1.000€ για κάθε παιδί που θα γεννιέται από 01.01.2026 στο Δήμο.

Με τη μείωση των γεννήσεων να αποτελεί διαχρονική πρόκληση, η ενίσχυση των 1.000€ ανά νεογέννητο παιδί στοχεύει στην άμεση οικονομική ανακούφιση των γονέων, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των πρώτων μηνών, όπως βρεφικό εξοπλισμό, είδη φροντίδας και πρώτες προμήθειες.

«Η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις υφιστάμενες οικογένειες, δημιουργεί κίνητρα για νέες και συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο μέλλον του τόπου μας» αναφέρει η δημοτική Αρχή Σουλίου.

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος εξήγγειλε την νομοθέτηση της δυνατότητας χορήγησης μέσω των Δήμων επιδόματος γέννησης ύψους 3.000 ευρώ, γεγονός που χαιρετίστηκε από την αυτοδιοίκηση.

Το in είχε αναδείξει το θέμα με αναλυτικό ρεπορτάζ του και είχε φέρει στο φως και συγκεκριμένα αιτήματα από δήμους της χώρας.

Το ζητούμενο παραμένει ωστόσο. Για πόσο καιρό θα είναι οι δήμοι της χώρας σε θέση να ασκούν ισχυρή κοινωνική πολιτική που παραμένει πρωτεύων σκοπός τους, όταν οι πόροι που έχουν στη διάθεση τους δεν είναι αρκετοί όπως εδώ και καιρό λέγεται από τα πιο επίσημα χείλη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης;

Ή όταν σύμφωνα με πληροφορίες, το 2026 αρκετοί δήμοι δεν θα είναι σε θέση να συντάξουν προϋπολογισμό; Ούτε οι αυξήσεις των δημοτικών τελών αποτελούν λύση σε μια κοινωνία που έχει να αντιμετωπίσει το πολύ αυξημένο κόστος ζωής. Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση χρειάζεται στήριξη καθώς και η ίδια αποτελεί το βασικό στήριγμα της κοινωνίας και το απέδειξε σε όλες τις κρίσεις που δοκίμασαν τις αντοχές της χώρας.