27.11.2025
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία: Η προσέγγιση δύο κόσμων με κοινή αφετηρία
Ιστορικό Αρχείο 27 Νοεμβρίου 2025

Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία: Η προσέγγιση δύο κόσμων με κοινή αφετηρία

Εσήμανε η ώρα των αποφάσεων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Spotlight

Μικρή στροφή προς τα πίσω. Την επιβάλλει η επικαιρότητα. Δεκέμβριος του 1961. Ξεφυλλίζω το σώμα του «Βήματος». Επίσκεψη στο Φανάρι της Πόλης. Προχωρημένη η νύχτα. Κλειστές οι πύλες του Πατριαρχείου. Μόνος στο γραφείο του ο Αθηναγόρας. Ώρα που οι ψυχές αισθάνονται την ανάγκη να ξεδιπλωθούν, ν’ ανοίξουν το χάρτη των ονείρων τους, να δοθούν.

Όνειρο ήταν τότε ό,τι σήμερα αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα: η προσέγγιση δύο κόσμων που έχουν κοινή αφετηρία.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7.1.1964, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Δεν ήταν «συνέντευξη». Ήταν αποσυμφόρηση. Λέει ο Πατριάρχης: Εσήμανε η ώρα των αποφάσεων. Ο Χριστιανισμός να γίνη αυτό που ήταν στα πρώτα χρόνια: Ουσία. Οι πρώτοι Απόστολοι δεν μετέδιδαν δόγμα. Και μήπως υπήρχε δόγμα; Έδωσαν το Χριστό ως βίωμα. Το δόγμα ήρθε αργότερα. Το σύστημα της διαδόσεως του Χριστιανισμού, έτσι όπως έγινε στους αιώνες που ακολούθησαν, απέτυχε. Έξω από τη ζωή έμεινε η θρησκεία. Είναι δε στο κέντρο της ζωής η θέση που της ανήκει. Η Εκκλησία, ενώ είναι ο φορέας του Χριστού, δεν έγινε ο διερμηνέας του. Και καλείται να τον διερμηνεύση, να πλάση καλύτερο τον άνθρωπο, να κάνη το Ευαγγέλιο αναμοχλευτή της κοινωνικής θάλασσας.

Η ώρα «της των πάντων ενώσεως»  συνεχίζει η Παναγιότητά του.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7.1.1964, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Από το Φανάρι ξεκινά η πρώτη σκέψη. Τα εμπόδια ανυπέρβλητα δεν είναι. Η δογματική διαφορά το αν δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός ή εκ του Πατρός και του Υιού υπήρχε από χρόνους παλαιοτάτους, χωρίς αυτό να εμποδίζη τη συλλειτουργία των ιερέων των δύο Εκκλησιών.

Άλλα σημεία που χωρίζουν είναι: ο προσηλυτισμός που ασκείται από την Ουνία, όπως επίσης το αλάθητο και τα πρωτεία του Πάπα. Τα πρωτεία αποτελούν ιστορικό γεγονός. Στην Αγία Έδρα ανήκαν κατά τους πριν από το σχίσμα χρόνους. Καμμιά αντίρρηση ν’ αναγνωρίση τα πρωτεία η Ανατολική Εκκλησία, αν ο Πάπας δεν διεκδικούσε θέση μονάρχη, αλλά πρώτου μεταξύ ίσων.

Διαφορές που ρυθμίζονται όταν υπάρχουν ηγέτες με καθαρά μυαλά και καλή διάθεση. Η περίπτωση των δύο αρχηγών που αντήλλαξαν χτες στο Όρος των Ελαιών τον ασπασμό τους.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7.1.1964, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο πρώτος ασπασμός ύστερ’ από πεντακόσια χρόνια. Η εισαγωγική αυτή συνάντηση δεν σημαίνει ένωση. Σημαίνει ενότητα. Υπάρχει διαφορά. Ο Αθηναγόρας διευκρινίζει: Να διατηρήση η Εκκλησία ό,τι έχει αυτή τη στιγμή έως ότου συνέλθουν οι θεολόγοι και με πνεύμα διαλλαγής και χωρίς φανατισμούς να δημιουργήσουν το κλίμα εκείνο που θα ποτίση το Χριστιανισμό μ’ αυτό που του λείπει σήμερα, το νερό της αγάπης. Απόπου λείπει η αγάπη λείπει και ο Χριστός. Διηρημένοι καθώς είμαστε, απέχουμε από το γράμμα και το πνεύμα του Ναζωραίου.

Με τέτοια βάση ο Πατριάρχης δεν θα δίσταζε να σπάση πρώτος τους πάγους και να επισκεφθή τον Πάπα στην έδρα του, με την προϋπόθεση ότι θ’ ακολουθούσε αντεπίσκεψη στο Φανάρι  έλεγε ο Αθηναγόρας το 1961.


Σταθερός στην πίστη του, κινήθηκε με δραστηριότητα, υπομονή και φρόνηση προς την ενότητα.

Δυο μεγάλες μορφές, ο Πάπας Ιωάννης (σ.σ. Ιωάννης ΚΓ’) και ο Πάπας Παύλος (σ.σ. Παύλος ΣΤ’), ανταποκρίθηκαν στην κίνηση. Η ιστορική μοίρα θέλησε η συνάντηση των δύο θρησκευτικών ηγετών να γίνη στον τόπο του μαρτυρίου του Ιησού. Μεγάλη στιγμή. Αν υπάρχουν μερικοί που, στενόκαρδοι, κακοί και με αγκύλωση στον εγκέφαλο, είναι ανίκανοι να συλλάβουν τη σπουδαιότητα της στιγμής, τόσο το χειρότερο γι’ αυτούς.

*Κείμενο του Παύλου Παλαιολόγου, που έφερε τον τίτλο «Με το νερό της αγάπης» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 1964. Στη σύνταξή του τον είχε ωθήσει η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα και του Πάπα Παύλου ΣΤ’ στην Ιερουσαλήμ εκείνες τις μέρες.

Η εν λόγω συνάντηση, όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερο σχετικό άρθρο μας, έμελλε να οδηγήσει ύστερα από δύο σχεδόν χρόνια, στις 7 Δεκεμβρίου 1965, στην αμοιβαία άρση των αναθεμάτων του διαβόητου Σχίσματος του 1054.


Πηγή: fanarion.blogspot.com (Φως Φαναρίου – Αρχείο Αριστείδη Πανώτη)

Το παρόν άρθρο η επιβαλλόμενη από την επικαιρότητα στροφή προς τα πίσω, κατά την προσφυή διατύπωση του Παλαιολόγου δημοσιεύεται με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στην Τουρκία, που ξεκινά σήμερα.

Στο πλαίσιο των πυκνών επαφών που θα έχει ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη γείτονα τις επόμενες ημέρες, έως την Κυριακή, σημαίνουσα θέση κατέχει ασφαλώς η επίσκεψή του στο Φανάρι και η συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.


Πηγή: fanarion.blogspot.com (Φως Φαναρίου – Αρχείο Αριστείδη Πανώτη)

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο Προκαθήμενοι θα παραστούν από κοινού στην εορταστική τελετή για τη συμπλήρωση 1.700 ετών από την πραγματοποίηση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, που θα λάβει χώρα στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Στις φωτογραφίες του παρόντος άρθρου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο Πάπας Παύλος ΣΤ’.

Ιστορικό Αρχείο
Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Άσχημη ομορφιά 27.11.25

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Σε εξέλιξη η δίκη 27.11.25

«Από τύχη ζω, είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Η απάντηση 27.11.25

Ρωσία σε Κάλας: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»

Η Ρωσία απάντησε στην Κάγια Κάλας - Η Μαρία Ζαχάροβα τονίζει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στα εδάφη της δεν είναι αποδεκτοί όροι

Σύνταξη
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας
«Χαλύβδινος Θόλος» 27.11.25

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας

Η Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η ανώτατη αρχή αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία, δήλωσε πως οι τουρκικές εταιρίες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Μεγάλες καταστροφές 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία Adel - Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών

Σύνταξη
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Δήλωναν αθώοι 27.11.25

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
