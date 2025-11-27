newspaper
27.11.2025
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Αυτόφωρο για ντεσιμπέλ και χαμηλά μεροκάματα τα προβλήματα των DJ στην Ελλάδα
Ελλάδα 27 Νοεμβρίου 2025

Αυτόφωρο για ντεσιμπέλ και χαμηλά μεροκάματα τα προβλήματα των DJ στην Ελλάδα

Τι λέει στο in για τα ζητήματα του κλάδου ο πρόεδρος του νεοσύστατου Πανελληνίου Σωματείου Δισκοθετών, Χρίστος Καλτσάς.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
A
A
Ποικίλες προκλήσεις και προβλήματα του κλάδου έχει να αντιμετωπίσει το νεοσύστατο Πανελλήνιο Σωματείο Δισκοθετών που ολοκλήρωσε την πρώτη του γενική συνέλευση στις αρχές του μήνα, εκλέγοντας το πρώτο του Διοικητικό Συμβούλιο.

Το πανελλαδικό πλέον Σωματείο αποτελεί μετεξέλιξη και διεύρυνση του Σωματείου Δισκοθετών Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε ιδρυθεί ύστερα από κινητοποιήσεις μελών του κλάδου που επιχειρούσαν να απαντήσουν στα βασικά προβλήματα που προέκυψαν την περίοδο της πανδημίας.

Αρχικά, μεγάλο μέρος του κλάδου υπόκειτο σε ανασφάλιστη εργασία, πράγμα που αντικειμενικά τους απέκλειε από το επίδομα στήριξης των 534 ευρώ που δόθηκε λόγω του lockdown. Ακολούθως, το σταδιακό άνοιγμα των καταστημάτων στην αρχή, έθεσε τους επαγγελματίες DJ σε ανεργία καθώς απαγορευόταν η μουσική, πράγμα που οδήγησε το Σωματείο Θεσσαλονίκης να διοργανώσει διαμαρτυρία έξω από συναυλία του Γιάννη Πάριου στο κατάμεστο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Όταν, δε, επανήλθε η μουσική, τα όρια και οι έλεγχοι υπήρξαν τόσο αυστηρά, που συχνά πολλοί DJs οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο για αμελητέες παραβάσεις.

Και αν το πρόβλημα της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας έχει σταδιακά επιλυθεί με μία σειρά κρατικών πρωτοβουλιών από το 2015 μέχρι σήμερα, το δεύτερο ζήτημα παραμένει φλέγον. Σύμφωνα με τον εκλεγέντα Πρόεδρο του Πανελληνίου Σωματείου Δισκοθετών, Χρίστο Καλτσά, «τα 80 dB που είναι το όριο αντιστοιχούν στη φασαρία που κάνουν 30 άνθρωποι. Ένα μέσο εστιατόριο, χωρίς να παίζει μουσική, τα έχει ήδη υπερβεί. Πρόπερσι όλο το καλοκαίρι, τρέχαμε στη Θεσσαλονίκη γιατί έβαζαν αυτόφωρο DJs για 85 dB. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε με αυτόν τον φόβο».

Το πρόβλημα των διώξεων κορυφώνεται τα καλοκαίρια, πράγμα που φαίνεται να συνδέεται με την ανάπτυξη των ξενοδοχείων και την αθρόα έλευση των τουριστών στην πόλη. Από την άλλη, ο κ. Καλτσάς αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και μαγαζιά που πράγματι ενοχλούν. «Όταν έχεις μαγαζί σε roof garden που παίζει στα 110 dB, προφανώς και θα ενοχλεί. Υπάρχουν τέτοιοι ασυνείδητοι και παίρνει η μπάλα και τους υπόλοιπους».

Μεροκάματα και οργάνωση

Ωστόσο, σε ένα ζήτημα που αφορά το επάγγελμα των DJs, η πανδημία υπήρξε απλό και ανεπαίσθητο διάλειμμα: τις αμοιβές. Πολλά μεροκάματα για DJs ακόμα κυμαίνονται κοντά στα 50 ευρώ σε ένα μπαρ, αμοιβή που περιλαμβάνει και πολλά πρόσθετα αφανή έξοδα για τους επαγγελματίες του κλάδου: τις ώρες προετοιμασίας, τη νόμιμη αγορά μουσικής και έναν εξοπλισμό -υπολογιστές, controllers και ακουστικά- που οφείλει να είναι λειτουργικός και σύγχρονος.

Σύμφωνα με τον κ. Καλτσά, αυτό εξαναγκάζει πολλούς DJ να ασκούν το επάγγελμα συμπληρωματικά, παράλληλα με κάποια πρωινή δουλειά. Το Πανελλήνιο Σωματείο Δισκοθετών βρίσκεται σε συζητήσεις με εργατολόγο για να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να διεκδικήσουν συλλογικά καλύτερες αμοιβές. Η μεγαλύτερη πρόκληση φαίνεται να είναι ότι κάθε επαγγελματίας διαπραγματεύεται το δικό του μεροκάματο με αποτέλεσμα τα μαγαζιά συχνά να προτιμούν τη φθηνότερη επιλογή.

Μέχρι στιγμής το Σωματείο αριθμεί περίπου 100 μέλη, τα περισσότερα με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά υπάρχουν 150 εκκρεμείς αιτήσεις από μέλη που θα εξεταστούν τώρα που συγκροτήθηκε το πρώτο ΔΣ. Η επέκταση του Σωματείου σε πανελλαδική εμβέλεια ώστε να καλύπτει το σύνολο του κλάδου αναμένεται ότι θα γίνει σταδιακά, με ανοιχτό το ερώτημα για την ένταξη των τοπικών συλλόγων που υπάρχουν μέχρι στιγμής σε πόλεις όπως η Λάρισα και η Πάτρα.

Ενδιαφέρον έχουν εκφράσει DJs για τη δημιουργία ενός πυρήνα στην Κρήτη, ενώ η διοίκηση του Σωματείου επιχειρεί να συγκροτήσει και αντίστοιχη ομάδα στην Αθήνα, με αυξημένες δυσκολίες λόγω της διασποράς.

«Αν δεν υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων να τρέξει κάτι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα», λέει στο in ο κ. Καλτσάς. «Το βασικό μας θέμα είναι να μην είμαστε σκόρπιοι. Δουλεύουμε μόνοι μας τόσα χρόνια. Πρέπει να τελειώσει αυτό, ώστε να γίνουμε ένα κανονικό επάγγελμα».

Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όσα συνέβησαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της - Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Σύνταξη
Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι
Με χειροκροτήματα και κόρνες υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα στην μονάδα που υπηρετούσε στη Ρόδο.

Σύνταξη
Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό
Σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στα Άγναντα. Κίνδυνος το φαινόμενο να συνεχιστεί

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα
Οι συλληφθέντες είχαν και πλαστογραφημένους πίνακες γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα – Σημειωτόν στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μεγάλα μποτιλιαρίσματα στη λεωφόρο Καρέα και στην Παραλιακή - Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό - Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το Κέντρο αλλά και στον Πειραιά

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ
Η κλήρωση έγινε στην ΑΑΔΕ, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και ανέδειξε 8.500 νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όσα συνέβησαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της - Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι
Με χειροκροτήματα και κόρνες υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα στην μονάδα που υπηρετούσε στη Ρόδο.

Σύνταξη
Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό
Σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στα Άγναντα. Κίνδυνος το φαινόμενο να συνεχιστεί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη
«Μετά από την αδράνεια και την αδιαφορία 3 ετών με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, θυμήθηκαν τώρα να επικαλεστούν την επιτακτικότητα της συνθήκης, προχωρώντας σε έργα με ελλιπή σχεδιασμό και αμφίβολη διαφάνεια», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ
Έτσι θα δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες κτιρίων, στους διαχειριστές πολυκατοικιών και στις επιχειρήσεις των συντηρητών ανελκυστήρων, να ολοκληρώσουν την απογραφή τους, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ

Σύνταξη
Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν – Επιστροφή για τον Χιμένεθ
Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και ο Χιμένεθ θα αποφασίσει για το αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή της εντός έδρας αναμέτρησης που δίνει ο Άρης με την ΑΕΛ.

Σύνταξη
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Η Ρωσία απάντησε στην Κάγια Κάλας - Η Μαρία Ζαχάροβα τονίζει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στα εδάφη της δεν είναι αποδεκτοί όροι

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, αναφορικά τόσο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και με βασικά ζητήματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους πολίτες

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

