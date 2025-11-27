Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του αμφιλεγόμενου πρόσφατου τελικού της Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη μόλις λίγες ημέρες πριν, μετατράπηκε σε βαριά σκιά, καθώς ένα πρωτοφανές διπλό σκάνδαλο συγκλονίζει τον παγκόσμιο θεσμό ομορφιάς.

Ο Μεξικανός συνιδιοκτήτης του διαγωνισμού, Ραούλ Ρότσα Καντού, βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και καυσίμων, ενώ ένταλμα σύλληψης για υπόθεση οικονομικής έχει εκδοθεί για την Ταϊλανδή ομόλογό του, Άν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτάτιπ .

Ο ίδιος ο Ρότσα φέρεται να αναζητά ήδη αγοραστή για το μερίδιό του, σε μια προσπάθεια απομάκρυνσης από ένα όνομα που πλέον συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο φετινός διαγωνισμός Μις Υφήλιος έκανε πρωτοσέλιδα όχι μόνο για τη στέψη της Μεξικανής Φατίμα Μπος, αλλά και για την αλυσίδα σκανδάλων που ακολούθησε.

Από την οξεία δημόσια αντιπαράθεση της νικήτριας με τον διοργανωτή, τώρα οι δύο συνιδιοκτήτες του θεσμού, ο Μεξικανός επιχειρηματίας Ραούλ Ρότσα Καντού και η Ταϊλανδή μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Άν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτάτιπ, βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την οικονομική απάτη.

Την Τετάρτη, το ομοσπονδιακό γραφείο εισαγγελέα του Μεξικού ανακοίνωσε ότι ο Μεξικανός επιχειρηματίας και πρόεδρος της Μις Υφήλιος, Ραούλ Ρότσα Καντού, βρίσκεται υπό έρευνα για διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και κλεμμένων καυσίμων.

«Συγκεντρώνουμε πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην εισαγγελική αρχή να συνεχίσει και να εμβαθύνει σε αυτήν την έρευνα», ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία σε δήλωσή της, προσθέτοντας πως έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για δεκατρείς κατηγορούμενους, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζει.

Τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να μεταδώσουν ότι ο Ρότσα είναι μεταξύ των ατόμων που αναζητούνται από την αστυνομία, με τον ίδιο να φέρεται να εξετάζει την πώληση του μεριδίου του στον διαγωνισμό, εν μέσω των σκανδάλων.

Διπλό χτύπημα

Την ίδια ημέρα, το διπλό σκάνδαλο πέρασε σε άλλη ήπειρο με μια αντίστοιχα σοβαρή εξέλιξη στην Ταϊλάνδη. Δικαστικός υπάλληλος στην Μπανγκόκ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την έτερη συνιδιοκτήτρια του διαγωνισμού, την Ταϊλανδή μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Άν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτάτιπ.

Οι κατηγορίες αφορούν απάτη ύψους 930.000 δολαρίων ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 850.000 ευρώ, και σχετίζονται με την εταιρεία της JKN Global Group, η οποία συγκατέχει τον διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, ένας πλαστικός χειρουργός κατηγορεί την Τζακαπόνγκ για απάτη και απόκρυψη κρίσιμων πληροφοριών, προκειμένου να τον πείσει να επενδύσει στα ομόλογα του ομίλου της.

Απειλές θανάτου στη Μις Υφήλιος

Η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού, η Φατίμα Μπος, βρέθηκε κι αυτή στο στόχαστρο καθώς τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό αναφέρουν επιχειρηματικές σχέσεις του πατέρα της, Μπερνάρντο Μπος, ανώτερου στελέχους της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Πεμέξ, με τον υπό έρευνα Ραούλ Ρότσα.

Ο πατέρας της καλλονής διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με τον Ρότσα.

Η ίδια η εστεμμένη είχε γίνει ήδη παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης, όταν οδήγησε σε μια δραματική αποχώρηση από συνάντηση των διαγωνιζομένων, αντιδρώντας στη δημόσια επίπληξη και τον χλευασμό του Ταϊλανδού διευθυντή του διαγωνισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκριζίλ.

Ο Ναουάτ, σε βίντεο που έγινε viral, την είχε αποκαλέσει «κουφιοκέφαλη» (dumbhead) επειδή δεν είχε ανεβάσει προωθητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η στάση της Μπος, που σήκωσε το ανάστημά της απέναντι στον εκφοβισμό, κέρδισε τον θαυμασμό, ακόμη και από την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της χώρας της, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Ωστόσο, την Τρίτη, η 25χρονη Μις Υφήλιος δήλωσε ότι δέχτηκε «προσβολές, επιθέσεις, ακόμη και απειλές κατά της ζωής της» εξαιτίας των αβάσιμων ισχυρισμών περί σχέσεων του πατέρα της με τον συνιδιοκτήτη.

Μις Σκάνδαλο

«Eκανε θαυμάσια δουλειά, αλήθεια, τοποθέτησε τον εαυτό του στην πρωτοπορία του κόσμου σαν ηγέτης μέσα σε σύντομο διάστημα» είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ, επαινώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν το 2013 στα πλαίδια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος που είχε διοργανώσει ως ιδιοκτήτης στη Μόσχα.

Το 2017 ο The Guardian αποκάλυψε όσα έγιναν μπροστά και πίσω από τις κάμερες της εκδήλωσης καθώς σύμφωνα με την έρευνα του ανεξάρτητου ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ και των επιτροπών του Κογκρέσου συνεργάτες του Τραμπ είχαν διασυνδέσεις με τη ρωσική κυβέρνηση.

Οι δικηγόροι του προέδρου έσπευσαν να διαψεύσουν ότι ο διαγωνισμός ομορφιάς έχει σημασία για την έρευνα αποκαλώντας τα fake news.

Το κέρδος για τον Τραμπ από την εκδήλωση φέρεται να ήταν 20 εκατ. δολάρια ενώ στο Twitter, τον Ιούνιο του 2013 και τέσσερις μήνες πριν από τον διαγωνισμό, ο Τραμπ αναρωτιόταν αν ο ρώσος πρόεδρος θα γίνει «ο νέος καλός μου φίλος».

Σύμφωνα με τον Guardian, αν και είχε οριστεί συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Τραμπ, το πλάνο δεν προχώρησε, αλλά είναι άγνωστο αν ο Τραμπ είδε συνεργάτες του προέδρου ενώ ποτέ δεν αποκαλύφθηκαν οι επαφές και η πλήρης ατζέντας του Τραμπ στη Ρωσία πριν την πρώτη του προεδρική θητεία.

Ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος πέρασε από τον Τραμπ στον Όμιλο JKN Global της Τζακαπόνγκ το 2022 έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 18,3 εκατομμύρια ευρώ).

Αργότερα, το 2024, ο όμιλος πούλησε το μισό του μερίδιο στην Legacy Holding Group USA του Ρότσα Καντού, έναντι 16 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 14,6 εκατομμύρια ευρώ).

Η ελπίδα για ένα νέο, καθαρό ξεκίνημα, όμως, πνίγηκε γρήγορα στη δίνη μιας σειράς νομικών και ηθικών σκανδάλων, αφήνοντας τον θεσμό Μις Υφήλιος να παλεύει για την ίδια του την υπόσταση.