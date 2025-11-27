magazin
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Go Fun 27 Νοεμβρίου 2025 | 15:40

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Spotlight

Η αίγλη του αμφιλεγόμενου πρόσφατου τελικού της Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη μόλις λίγες ημέρες πριν, μετατράπηκε σε βαριά σκιά, καθώς ένα πρωτοφανές διπλό σκάνδαλο συγκλονίζει τον παγκόσμιο θεσμό ομορφιάς.

Ο Μεξικανός συνιδιοκτήτης του διαγωνισμού, Ραούλ Ρότσα Καντού, βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και καυσίμων, ενώ ένταλμα σύλληψης για υπόθεση οικονομικής έχει εκδοθεί για την Ταϊλανδή ομόλογό του, Άν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτάτιπ .

Ο ίδιος ο Ρότσα φέρεται να αναζητά ήδη αγοραστή για το μερίδιό του, σε μια προσπάθεια απομάκρυνσης από ένα όνομα που πλέον συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο φετινός διαγωνισμός Μις Υφήλιος έκανε πρωτοσέλιδα όχι μόνο για τη στέψη της Μεξικανής Φατίμα Μπος, αλλά και για την αλυσίδα σκανδάλων που ακολούθησε.

Από την οξεία δημόσια αντιπαράθεση της νικήτριας με τον διοργανωτή, τώρα οι δύο συνιδιοκτήτες του θεσμού, ο Μεξικανός επιχειρηματίας Ραούλ Ρότσα Καντού και η Ταϊλανδή μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Άν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτάτιπ, βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την οικονομική απάτη.

YouTube thumbnail

Την Τετάρτη, το ομοσπονδιακό γραφείο εισαγγελέα του Μεξικού ανακοίνωσε ότι ο Μεξικανός επιχειρηματίας και πρόεδρος της Μις Υφήλιος, Ραούλ Ρότσα Καντού, βρίσκεται υπό έρευνα για διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και κλεμμένων καυσίμων.

«Συγκεντρώνουμε πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην εισαγγελική αρχή να συνεχίσει και να εμβαθύνει σε αυτήν την έρευνα», ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία σε δήλωσή της, προσθέτοντας πως έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για δεκατρείς κατηγορούμενους, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζει.

Τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να μεταδώσουν ότι ο Ρότσα είναι μεταξύ των ατόμων που αναζητούνται από την αστυνομία, με τον ίδιο να φέρεται να εξετάζει την πώληση του μεριδίου του στον διαγωνισμό, εν μέσω των σκανδάλων.

Διπλό χτύπημα

Την ίδια ημέρα, το διπλό σκάνδαλο πέρασε σε άλλη ήπειρο με μια αντίστοιχα σοβαρή εξέλιξη στην Ταϊλάνδη. Δικαστικός υπάλληλος στην Μπανγκόκ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την έτερη συνιδιοκτήτρια του διαγωνισμού, την Ταϊλανδή μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Άν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτάτιπ.

YouTube thumbnail

Οι κατηγορίες αφορούν απάτη ύψους 930.000 δολαρίων ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 850.000 ευρώ, και σχετίζονται με την εταιρεία της JKN Global Group, η οποία συγκατέχει τον διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, ένας πλαστικός χειρουργός κατηγορεί την Τζακαπόνγκ για απάτη και απόκρυψη κρίσιμων πληροφοριών, προκειμένου να τον πείσει να επενδύσει στα ομόλογα του ομίλου της.

Απειλές θανάτου στη Μις Υφήλιος

Η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού, η Φατίμα Μπος, βρέθηκε κι αυτή στο στόχαστρο καθώς τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό αναφέρουν επιχειρηματικές σχέσεις του πατέρα της, Μπερνάρντο Μπος, ανώτερου στελέχους της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Πεμέξ, με τον υπό έρευνα Ραούλ Ρότσα.

Ο πατέρας της καλλονής διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με τον Ρότσα.

Η ίδια η εστεμμένη είχε γίνει ήδη παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης, όταν οδήγησε σε μια δραματική αποχώρηση από συνάντηση των διαγωνιζομένων, αντιδρώντας στη δημόσια επίπληξη και τον χλευασμό του Ταϊλανδού διευθυντή του διαγωνισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκριζίλ.

YouTube thumbnail

Ο Ναουάτ, σε βίντεο που έγινε viral, την είχε αποκαλέσει «κουφιοκέφαλη» (dumbhead) επειδή δεν είχε ανεβάσει προωθητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η στάση της Μπος, που σήκωσε το ανάστημά της απέναντι στον εκφοβισμό, κέρδισε τον θαυμασμό, ακόμη και από την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της χώρας της, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Ωστόσο, την Τρίτη, η 25χρονη Μις Υφήλιος δήλωσε ότι δέχτηκε «προσβολές, επιθέσεις, ακόμη και απειλές κατά της ζωής της» εξαιτίας των αβάσιμων ισχυρισμών περί σχέσεων του πατέρα της με τον συνιδιοκτήτη.

YouTube thumbnail

Μις Σκάνδαλο

«Eκανε θαυμάσια δουλειά, αλήθεια, τοποθέτησε τον εαυτό του στην πρωτοπορία του κόσμου σαν ηγέτης μέσα σε σύντομο διάστημα» είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ, επαινώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν το 2013 στα πλαίδια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος που είχε διοργανώσει ως ιδιοκτήτης στη Μόσχα.

Το 2017 ο The Guardian αποκάλυψε όσα έγιναν μπροστά και πίσω από τις κάμερες της εκδήλωσης καθώς σύμφωνα με την έρευνα του ανεξάρτητου ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ και των επιτροπών του Κογκρέσου συνεργάτες του Τραμπ είχαν διασυνδέσεις με τη ρωσική κυβέρνηση.

Οι δικηγόροι του προέδρου έσπευσαν να διαψεύσουν ότι ο διαγωνισμός ομορφιάς έχει σημασία για την έρευνα αποκαλώντας τα fake news.

Το κέρδος για τον Τραμπ από την εκδήλωση φέρεται να ήταν 20 εκατ. δολάρια ενώ στο Twitter, τον Ιούνιο του 2013 και τέσσερις μήνες πριν από τον διαγωνισμό, ο Τραμπ αναρωτιόταν αν ο ρώσος πρόεδρος θα γίνει «ο νέος καλός μου φίλος».

Σύμφωνα με τον Guardian, αν και είχε οριστεί συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Τραμπ, το πλάνο δεν προχώρησε, αλλά είναι άγνωστο αν ο Τραμπ είδε συνεργάτες του προέδρου ενώ ποτέ δεν αποκαλύφθηκαν οι επαφές και η πλήρης ατζέντας του Τραμπ στη Ρωσία πριν την πρώτη του προεδρική θητεία.

YouTube thumbnail

Ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος πέρασε από τον Τραμπ στον Όμιλο JKN Global της Τζακαπόνγκ το 2022 έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 18,3 εκατομμύρια ευρώ).

Αργότερα, το 2024, ο όμιλος πούλησε το μισό του μερίδιο στην Legacy Holding Group USA του Ρότσα Καντού, έναντι 16 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 14,6 εκατομμύρια ευρώ).

Η ελπίδα για ένα νέο, καθαρό ξεκίνημα, όμως, πνίγηκε γρήγορα στη δίνη μιας σειράς νομικών και ηθικών σκανδάλων, αφήνοντας τον θεσμό Μις Υφήλιος να παλεύει για την ίδια του την υπόσταση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών – Ποιοι μένουν εκτός

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών – Ποιοι μένουν εκτός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χαμηλού τζίρου διόρθωση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χαμηλού τζίρου διόρθωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας
«What Are Dreams» 27.11.25

Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας

Ο Ντουέιν Μίκαλς φωτογράφισε τον Τζέικομπ Ελόρντι στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη για μια νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Bottega Veneta.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής
Pure Magic 27.11.25

MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής

Οι πιο εκρηκτικές, τρυφερές και θεατρικές στιγμές του MadWalk 2025 έδωσαν στη φετινή διοργάνωση τον χαρακτήρα μιας αληθινής υπερπαραγωγής, με Καγιά–Ρουβά, Μαζωνάκη, Loreen και πλήθος celebrities να μετατρέπουν τη βραδιά σε ένα show που θα μείνει αξέχαστο

Σύνταξη
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης
Βίντεο 26.11.25

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μιλά για τη ζωή δίπλα στον «μπαμπά» Μίκη, τις εξορίες, τα ταξίδια, τους Κακογιάννη–Χατζηδάκι και τα 67 ζώα που φροντίζει κάθε μέρα από τις 4 τα ξημερώματα

Σύνταξη
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο
«Για το αρχείο» 25.11.25

Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς σκανδάλου που αφορά, αυτήν τη φορά, ένα που έγινε «κειμήλιο» γιατί «είναι Δούκισσα και έχει αρχείο»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση
Διπλή στρατηγική 27.11.25

Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση

Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια διπλή στρατηγική ενεργοποίησης αδρανών πόρων: από τα ανενεργά δημόσια ακίνητα, μέχρι τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ιδιωτικά διαμερίσματα

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»
Ρωσικοί όροι 27.11.25

Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν γίνουν δεκτοί οι ρωσικοί όροι. Και προειδοποίησε την Ευρώπη ότι, αν αγγίξει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα θα αντιδράσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ
Υπό την ΑΑΔΕ 27.11.25

Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ

Η κλήρωση έγινε στην ΑΑΔΕ, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και ανέδειξε 8.500 νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
Σαλαμίνα 27.11.25

«Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» - Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όσα συνέβησαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της - Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι
Ελλάδα 27.11.25

Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι

Με χειροκροτήματα και κόρνες υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα στην μονάδα που υπηρετούσε στη Ρόδο.

Σύνταξη
Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό
Κακοκαιρία «Adel» 27.11.25

Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό

Σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στα Άγναντα. Κίνδυνος το φαινόμενο να συνεχιστεί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη

«Μετά από την αδράνεια και την αδιαφορία 3 ετών με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, θυμήθηκαν τώρα να επικαλεστούν την επιτακτικότητα της συνθήκης, προχωρώντας σε έργα με ελλιπή σχεδιασμό και αμφίβολη διαφάνεια», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ
Με επιστολή 27.11.25

Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ

Έτσι θα δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες κτιρίων, στους διαχειριστές πολυκατοικιών και στις επιχειρήσεις των συντηρητών ανελκυστήρων, να ολοκληρώσουν την απογραφή τους, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ

Σύνταξη
Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν – Επιστροφή για τον Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν – Επιστροφή για τον Χιμένεθ

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και ο Χιμένεθ θα αποφασίσει για το αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή της εντός έδρας αναμέτρησης που δίνει ο Άρης με την ΑΕΛ.

Σύνταξη
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο