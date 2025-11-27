Hμέρα πληρωμών είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου για εκατομμύρια δικαιούχους του επιδόματος ενοικίου, του επιδόματος συνταξιούχων αλλά και άλλων δικαιούχων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Επιστροφή ενοικίου

Στις 28 Νοεμβρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν την επιστροφή ενοικίου με τα ποσά να ανέρχονται σε έως 800 ευρώγια την κύρια και τη φοιτητική κατοικία με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Όμως για τους ενοικιαστές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια η επιστροφή ενός ενοικίου θα είναι μειωμένη ή ακόμη και μηδενική καθώς όταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του μισθωτηρίου συμβολαίου, αλλά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή, ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76% ενώ θα αποκλειστούν από την επιδότηση για τρία χρόνια.

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου:

– 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση από τον ΕΦΚΑ, που έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους, αφορά όσους συνταξιούχους είναι άνω των 65 ετών, έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ εάν πρόκειται για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους. Επίσης, υπάρχει όριο ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ ή έως 300.000 ευρώ, αντίστοιχα. Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ). Το ποσό των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

– 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.

-2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

-19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη στις 25 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου καταβλήθηκαν από τον ΕΦΚΑ περισσότερα από 2,36 δισ. ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων του μηνός Δεκεμβρίου.