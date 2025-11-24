Ποιοι δεν το έλαβαν το επίδομα των 250 ευρώ και γιατί

Εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της ΝΔ έμειναν προσωρινά περί τις 285.000 πολίτες, παρά το γεγονός ότι η καταβολή του ξεκίνησε από σήμερα για την πλειονότητα των συνταξιούχων που λαμβάνουν τα χρήματα από τον ΕΦΚΑ και όχι από τον ΟΠΕΚΑ.

Πάντως, το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ σε 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Meganews, «για τους επιδοματούχους και ανασφάλιστους υπερήλικες που πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή τους θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή». Αυτό σημαίνει -επί της ουσίας- ότι τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς την Πέμπτη το απόγευμα (για όσους έχουν κάρτα και πάνε σε ΑΤΜ), ωστόσο τα χρήματα θα υπάρχουν στα γκισέ των τραπεζών από την Παρασκευή το πρωί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα πληρώθηκε το επίδομα των 250 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους και χαμηλοσυνταξιούχους. Οι δικαιούχοι δεν χρειαζόταν να υποβάλουν αίτηση, καθώς τα στοιχεία έχουν αντληθεί αυτόματα από τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Η ενίσχυση αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά με εισόδημα έως 14.000 ευρώ, έγγαμους έως 26.000 ευρώ, ενώ τα όρια ακίνητης περιουσίας ορίζονται στα 200.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.

β) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης

γ) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

Στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

Στους δικαιούχους:

-σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982 (Α’ 128), επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016, των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία, του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 334/1988 (Α’ 154), περί ποσοστού αναπηρίας, του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007 (Α’ 210), του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. βδ’, βε’ και βστ’ χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ και των επιδομάτων των άρθρων 54Α του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), 100 έως 103 του ΠΔ 168/2007 (Α’ 209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.

-Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

-Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

Αφορολόγητη ενίσχυση

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

β) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.

Πηγή: ot.gr