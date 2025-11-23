newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 21:48
Συναγερμός στη Λιθουανία: «Ύποπτα» αερόστατα έκλεισαν ξανά το αεροδρόμιο στο Βίλνιους
Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν τη Δευτέρα 250 ευρώ – Όλα τα κριτήρια
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Νοεμβρίου 2025 | 22:39

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν τη Δευτέρα 250 ευρώ – Όλα τα κριτήρια

Η αρχή γίνεται με το επίδομα 250 ευρώ που θα δοθεί σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας.

Από αύριο, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ξεκινά η καταβολή ενισχύσεων συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα ωφελήσουν 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Η αρχή γίνεται με το επίδομα 250 ευρώ που θα δοθεί σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας.

Η ενίσχυση αφορά:

– Άτομα άνω των 65 ετών

– Με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους

– Με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 300.000 ευρώ για έγγαμους

Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ). Στις περιπτώσεις ζευγαριών όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια, το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ.

Αύριο, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, θα ενεργοποιηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

Επιπλέον, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό ανέρχεται έως 800 ευρώ, αυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμη κυβερνητική πολιτική που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς να απαιτείται αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία που ζουν σε μισθωμένη κατοικία – θα δουν και τις δύο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους.

