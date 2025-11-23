ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

«Κάθε μέρα πού περνάει, ο κ. Μητσοτάκης απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την πραγματικότητα και τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης του», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «στο σημερινό του μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να πανηγυρίζει για το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους, ενώ η οικονομία έχει δυνατότητα να δοθεί 13η σύνταξη, όπως φαίνεται από τα υπερπλεονάσματα της γενικής κυβέρνησης, από τα αφορολόγητα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των τραπεζών και των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών.

Είναι ο ίδιος που, με το που ανέλαβε καθήκοντα το 2019, έσπευσε να καταργήσει το μόνιμο μέτρο της καταβολής τμήματος της 13ης σύνταξης που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για όλους τους συνταξιούχους, το οποίο έφτανε στο 100% της σύνταξης για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και την ίδια στιγμή, ενώ τους έχει γονατίσει και αυτούς όπως και όλους τους εργαζόμενους με την ακρίβεια, που καλπάζει ασταμάτητη, για την άνοδο των τιμών δεν λέει κουβέντα.

Αλήθεια, κ. Μητσοτάκη, τι απέγινε το μέτρο της μείωσης των τιμών σε 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ; Αγοράζουν οι πολίτες σε καθημερινή βάση πιγκάλ, μανταλάκια και καβουροδαγκάνες κατεψυγμένες;».

ΣΥΡΙΖΑ: Η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει επίσης ότι: «Στις 16 Οκτώβρη ο Κυρ. Μητσοτάκης δήλωνε: «Θα έρθει στην Εξεταστική όποιος θέλετε. Και ο κ. Φραπές και ο κ. Χασάπης και όποιος θέλετε. Η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε κανέναν». Η μεθόδευση που έγινε προκειμένου να μην καταθέσει ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πρωτοφανής. Ο «Φραπές» επικαλέστηκε την ιδιότητα του κατηγορούμενου και η νεοδημοκρατική πλειοψηφία της Εξεταστικής αποφάσισε να μην τον προσαγάγει βίαια, παρ’ όλο που θα μπορούσε να το κάνει. Η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης».

«Αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους ανακοίνωσε μετά από έναν χρόνο ο κ. Μητσοτάκης, αφού η ανικανότητα της κυβέρνησής του να ελέγξει την ευλογιά οδήγησε σε τραγική απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Άραγε, αναρωτήθηκε πώς ζουν οι κτηνοτρόφοι έναν χρόνο τώρα; Όσο για τις πληρωμές ενισχύσεων, ας πάψει να πανηγυρίζει και να εμπαίζει τους αγρότες. Επέτρεψε στις γαλάζιες ακρίδες να κατακλέψουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα γαλάζια στελέχη να διαστρεβλώσουν την τεχνική λύση, να μην ολοκληρώνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης για 6,5 χρόνια και να ανοίξουν τον δρόμο στις παράνομες επιδοτήσεις, να στερηθεί ο αγροτικός κόσμος 1 δισ. ευρώ και να κινδυνεύει η χώρα με στέρηση κονδυλίων και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σε πρόσφατο σημείωμά της τονίζει ότι η διανομή κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι συναγελάζονταν με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»…», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Απέτυχε πλήρως στο στεγαστικό, δεν είπε μισή λέξη για υποκλοπές

«Στο στεγαστικό ο κ. Μητσοτάκης έχει αποτύχει πλήρως. Όλες οι πολιτικές που εφάρμοσε και εφαρμόζει επιταχύνουν την ακρίβεια και την άνοδο των τιμών. Έτσι λειτούργησε στην πράξη το πρόγραμμα με την επιστροφή ενοικίου, έτσι λειτούργησαν και τα άλλα προγράμματα, ως επιδότηση της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ο θεσμός της κοινωνικής κατοικία σε ποσοστό μεσοσταθμικά 10% του κτηριακού αποθέματος, στην Ελλάδα είμαστε στο μηδέν. Χωρίς κατάργηση της Golden Visa και περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν μπορεί να αμβλυνθεί το πρόβλημα.

Την ίδια στιγμή, κι ενώ έχουν περάσει λίγες μόλις ώρες μετά το κυβερνητικό στραπάτσο της απόρριψης των Νομικών σχολών των ιδιωτικών κολεγίων από την ΕΘΑΕ, ο πρωθυπουργός είχε τη φαεινή ιδέα να προαναγγείλει υπουργείο Έρευνας. Αντί να ζητά τις παραιτήσεις όλων των κυβερνητικών στελεχών που εμπλέκονται στο φιάσκο της ανωτατοποίησης των κολεγίων β’ εθνικής, ως ένδειξη στοιχειώδους αυτοκριτικής, ο κ. Μητσοτάκης τάζει υπουργεία που υπάρχουν ήδη.

Και βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε μισή λέξη για όσα ακούστηκαν την περασμένη Παρασκευή στο δικαστήριο για τις υποκλοπές. Και τι να πει άλλωστε; Ότι με εντολή του είχε εγκατασταθεί το παρακράτος μέσα στο Μαξίμου και παρακολουθούσε τους πάντες; Ή ότι παρείχε πλήρη κάλυψη σε όσους έκαναν τη «βρώμικη δουλειά» για λογαριασμό του;».