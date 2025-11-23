newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους
23 Νοεμβρίου 2025 | 16:52

ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Κάθε μέρα πού περνάει, ο κ. Μητσοτάκης απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την πραγματικότητα και τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης του», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «στο σημερινό του μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να πανηγυρίζει για το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους, ενώ η οικονομία έχει δυνατότητα να δοθεί 13η σύνταξη, όπως φαίνεται από τα υπερπλεονάσματα της γενικής κυβέρνησης, από τα αφορολόγητα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των τραπεζών και των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών.

Είναι ο ίδιος που, με το που ανέλαβε καθήκοντα το 2019, έσπευσε να καταργήσει το μόνιμο μέτρο της καταβολής τμήματος της 13ης σύνταξης που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για όλους τους συνταξιούχους, το οποίο έφτανε στο 100% της σύνταξης για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και την ίδια στιγμή, ενώ τους έχει γονατίσει και αυτούς όπως και όλους τους εργαζόμενους με την ακρίβεια, που καλπάζει ασταμάτητη, για την άνοδο των τιμών δεν λέει κουβέντα.

Αλήθεια, κ. Μητσοτάκη, τι απέγινε το μέτρο της μείωσης των τιμών σε 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ; Αγοράζουν οι πολίτες σε καθημερινή βάση πιγκάλ, μανταλάκια και καβουροδαγκάνες κατεψυγμένες;».

ΣΥΡΙΖΑ: Η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει επίσης ότι: «Στις 16 Οκτώβρη ο Κυρ. Μητσοτάκης δήλωνε: «Θα έρθει στην Εξεταστική όποιος θέλετε. Και ο κ. Φραπές και ο κ. Χασάπης και όποιος θέλετε. Η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε κανέναν». Η μεθόδευση που έγινε προκειμένου να μην καταθέσει ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πρωτοφανής. Ο «Φραπές» επικαλέστηκε την ιδιότητα του κατηγορούμενου και η νεοδημοκρατική πλειοψηφία της Εξεταστικής αποφάσισε να μην τον προσαγάγει βίαια, παρ’ όλο που θα μπορούσε να το κάνει. Η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης».

«Αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους ανακοίνωσε μετά από έναν χρόνο ο κ. Μητσοτάκης, αφού η ανικανότητα της κυβέρνησής του να ελέγξει την ευλογιά οδήγησε σε τραγική απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Άραγε, αναρωτήθηκε πώς ζουν οι κτηνοτρόφοι έναν χρόνο τώρα; Όσο για τις πληρωμές ενισχύσεων, ας πάψει να πανηγυρίζει και να εμπαίζει τους αγρότες. Επέτρεψε στις γαλάζιες ακρίδες να κατακλέψουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα γαλάζια στελέχη να διαστρεβλώσουν την τεχνική λύση, να μην ολοκληρώνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης για 6,5 χρόνια και να ανοίξουν τον δρόμο στις παράνομες επιδοτήσεις, να στερηθεί ο αγροτικός κόσμος 1 δισ. ευρώ και να κινδυνεύει η χώρα με στέρηση κονδυλίων και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σε πρόσφατο σημείωμά της τονίζει ότι η διανομή κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι συναγελάζονταν με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»…», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Απέτυχε πλήρως στο στεγαστικό, δεν είπε μισή λέξη για υποκλοπές

«Στο στεγαστικό ο κ. Μητσοτάκης έχει αποτύχει πλήρως. Όλες οι πολιτικές που εφάρμοσε και εφαρμόζει επιταχύνουν την ακρίβεια και την άνοδο των τιμών. Έτσι λειτούργησε στην πράξη το πρόγραμμα με την επιστροφή ενοικίου, έτσι λειτούργησαν και τα άλλα προγράμματα, ως επιδότηση της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ο θεσμός της κοινωνικής κατοικία σε ποσοστό μεσοσταθμικά 10% του κτηριακού αποθέματος, στην Ελλάδα είμαστε στο μηδέν. Χωρίς κατάργηση της Golden Visa και περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν μπορεί να αμβλυνθεί το πρόβλημα.

Την ίδια στιγμή, κι ενώ έχουν περάσει λίγες μόλις ώρες μετά το κυβερνητικό στραπάτσο της απόρριψης των Νομικών σχολών των ιδιωτικών κολεγίων από την ΕΘΑΕ, ο πρωθυπουργός είχε τη φαεινή ιδέα να προαναγγείλει υπουργείο Έρευνας. Αντί να ζητά τις παραιτήσεις όλων των κυβερνητικών στελεχών που εμπλέκονται στο φιάσκο της ανωτατοποίησης των κολεγίων β’ εθνικής, ως ένδειξη στοιχειώδους αυτοκριτικής, ο κ. Μητσοτάκης τάζει υπουργεία που υπάρχουν ήδη.

Και βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε μισή λέξη για όσα ακούστηκαν την περασμένη Παρασκευή στο δικαστήριο για τις υποκλοπές. Και τι να πει άλλωστε; Ότι με εντολή του είχε εγκατασταθεί το παρακράτος μέσα στο Μαξίμου και παρακολουθούσε τους πάντες; Ή ότι παρείχε πλήρη κάλυψη σε όσους έκαναν τη «βρώμικη δουλειά» για λογαριασμό του;».

newspaper
Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες
23.11.25

Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες

Σύμφωνα με την ΚΕΦΕ και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά - Οι εκλογές διεξάγονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης – Παραμένουν κενά στα σχολεία
23.11.25

ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης - Παραμένουν κενά στα σχολεία

«Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης να στελεχώσει πλήρως τα σχολεία καλύπτοντας τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ
23.11.25

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ

Στο Μαξίμου επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις εσωκομματικές εκλογές προκειμένου να ζεστάνουν τον κομματικό μηχανισμό, ειδικά σε μια περίοδο που καταγράφονται σοβαρές αποστάσεις μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και «γαλάζιων» στελεχών

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο
22.11.25

Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι οι ιδέες που γέννησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, παρά την επιχείρηση συκοφάντησης τους, «είναι πιο επίκαιρες από ποτέ και επιβεβαιώνονται κάθε μέρα και περισσότερο».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
22.11.25

Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαίδευση, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία
22.11.25

Τσουκαλάς: Οι χθεσινές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές δείχνουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς ανοχής στην ανομία

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην υπόθεση των υποκλοπών που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι από την αρχή η κυβέρνηση λειτούργησε ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα
22.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα

Την Κυριακή η 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα-Παρόντες Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
23.11.25

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ
23.11.25

LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ

LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τότεναμ για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
23.11.25

Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Συνέχισαν με το απόλυτο νικών και κορυφαίο τον Λι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
23.11.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Συνέχισαν με το απόλυτο νικών και κορυφαίο τον Λι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Μια ακόμη νίκη στη Stoiximan GBL πέτυχε ο Ολυμπιακός, «περνώντας» από το «Παλατάκι» με το 92-81 επί του ΠΑΟΚ. Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ο Σέιμπεν Λι με 24 πόντους.

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες
23.11.25

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες

«Στη ζωή μου γνώρισα υπέροχες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες είμαι ακόμα φίλος, αλλά τελικά όλες ήταν σταθμοί», ανέφερε ο Μάθιου ΜακΚόναχι για τις ερωτικές σχέσεις που είχε πριν την γνωριμία του με την Καμίλα Άλβες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό
23.11.25

Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και στην Αγγλία θεωρούν πως οι «κόκκινοι» σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή του Κλοπ στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός
23.11.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

«Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τα θερμά λόγια του Έλληνα τραγουδιστή για την πρέσβη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Φωτιάς σφυρίζει ημιτελικό Μουντιάλ U17 Πορτογαλία-Βραζιλία
23.11.25

Ο Φωτιάς σφυρίζει ημιτελικό Μουντιάλ U17 Πορτογαλία-Βραζιλία

Ο Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) σφυρίζει στο Μουντιάλ U17 και ο ορισμός του στον ημιτελικό αγώνα Πορτογαλία-Βραζιλία (24/11) είναι ο πέμπτος του στη διοργάνωση που ξεκίνησε στις 3/11, στο Κατάρ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός
23.11.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό
23.11.25 Upd: 17:02

Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Κλιμακώνει το Ισραήλ τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Δύο ρουκέτες έπληξαν πολυκατοικία στα προάστια της Βηρυτού με στόχο αξιωματούχο της οργάνωσης. Ένας νεκρός και 21 τραυματίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»
23.11.25

Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»

«Η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων ήταν ο παράγοντας που προκάλεσε το ντόμινο καταστροφών» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in.gr – «Χωρίς βοήθεια από τα συναρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι ζημιές» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημογραφικό: Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού – Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
23.11.25

Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού - Σε λίγα χρόνια 1 στους 3 Έλληνες θα είναι άνω των 65 ετών

Ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»
23.11.25

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά αποκλειστικά από το νοσοκομείο στην Ιταλία στο in, εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εξετάσεις τους, οι γονείς του δείχνουν μια μικρή βελτίωση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
23.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
