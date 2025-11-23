newspaper
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Spotlight

Το συνολικό ποσό των 2.755.486.523,97 ευρώ θα καταβληθεί σε 5.547.310 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από αύριο Δευτέρα έως 28 Νοεμβρίου.

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.

• Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.

• Στις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών.

• Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

• Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ.

• Από 24 έως 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

•19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

• 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

googlenews

Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις 23.11.25

Όλα τα μάτια στη Γενεύη - Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν για το σχέδιο Τραμπ

Ξεκίνησαν οι διπλωματικές συζητήσεις στη Γενεύη - Το σχέδιο συνέταξαν οι απεσταλμένοι των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν - Διορία ΗΠΑ σε Ουκρανία να το αποδεχθεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 23.11.25

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα - Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
Έρευνα 23.11.25

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής - Η έκπληξη της λίστας Best Cities

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Σύνταξη
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

