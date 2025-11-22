Ένα κύμα πληρωμών ξεκινά στις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου, με χιλιάδες συνταξιούχους, ανέργους και δικαιούχους επιδομάτων να βλέπουν σταδιακά χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ, οι συντάξεις Δεκεμβρίου, το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ και τα 18 επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα ενόψει εορτών.

Οι περισσότερες καταβολές πραγματοποιούνται αυτόματα, χωρίς καμία αίτηση, ώστε όλοι οι δικαιούχοι να λάβουν έγκαιρα τα ποσά που τους αντιστοιχούν.

Επιδόματα και συντάξεις

Από τις 28 Νοεμβρίου θα πιστωθεί το βοήθημα των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών ενισχύσεων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Η διαδικασία γίνεται χωρίς ενέργεια από τους πολίτες και το ποσό παραμένει αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Για τα ζευγάρια, η συνολική καταβολή διαμορφώνεται στα 500 ευρώ, προσφέροντας ουσιαστική ενίσχυση λίγο πριν από την περίοδο των γιορτών.

Το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ θα καταβληθεί στις 17 Δεκεμβρίου αυτόματα στους επιδοτούμενους ανέργους, χωρίς αίτηση. Το ύψος του φτάνει τα 540 ευρώ, ανάλογα με τους μήνες επιδότησης εντός του έτους.

Στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο θα δοθεί νωρίτερα: την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, λόγω της επερχόμενης αργίας.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• Στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.

• Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.

• Στις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών.

• Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

• Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ.

• Από 24 έως 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

•19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

• 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».