Τα επιδόματα που φέρνει ο Νοέμβριος – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

Επιδόματα για χιλιάδες δικαιούχους και σημαντικές πληρωμές φέρνει ο Νοέμβριος.

Ειδικότερα, δικαιούχοι ενοικιαστές θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου. Μπορούν να λάβουν επιστροφή ενοικίου για την κύρια ή τη φοιτητική τους κατοικία.

– Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ (+50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί)

– Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ

Προϋποθέσεις:

– Δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση στο Ε1 (κωδ. 081)

– Υποχρεωτική υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου

-Η πληρωμή του ενοικίου πρέπει να έχει γίνει ηλεκτρονικά

Εισοδηματικά κριτήρια:

– Έως 20.000 ευρώ για άγαμους

– Έως 28.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης (+4.000 ευρώ/παιδί)

– Έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (+5.000 ευρώ /παιδί πέραν του πρώτου)

Ετήσιο μόνιμο επίδομα 250 ευρώ

Παράλληλα, καταβάλλεται αυτόματα έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, χωρίς αίτηση, το ετήσιο μόνιμο επίδομα 250 ευρώ.

Δικαιούχοι:

– Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών (έως 31/12/2024)

– Συνταξιούχοι αναπηρίας (ανεξαρτήτως ηλικίας)

– Ανασφάλιστοι υπερήλικες (μέσω ΟΠΕΚΑ)

– Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας

– Ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε προγράμματα αναπηρίας

Κριτήρια:

– Εισόδημα: έως 14.000 ευρώ για άγαμο / 26.000 ευρώ για έγγαμο

– Ακίνητη περιουσία: έως 200.000 ευρώ για άγαμο / 300.000 ευρώ για έγγαμο

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ 2025

Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου, μέσω ΚΕΠ ή gov.gr.

Ποσό: από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ.

Δικαιούχοι: ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που εργάζονται σε εποχικά επαγγέλματα (οικοδόμοι, λατόμοι, καπνεργάτες, μουσικοί, εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, ηθοποιοί και τεχνικοί εκδηλώσεων).

Εξαιρούνται: όσοι λαμβάνουν τακτική ανεργία από 10/09 έως 30/11/2025 (εκτός των οικοδόμων).

Η καταβολή θα γίνεται σταδιακά, μετά την έγκριση κάθε αίτησης.

Επίδομα παιδιού Α21 – 5η δόση

Τέλος, η καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου. Αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται ως τις 3 Νοεμβρίου.

