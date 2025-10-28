newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Τα επιδόματα που φέρνει ο Νοέμβριος – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Οκτωβρίου 2025 | 08:53

Τα επιδόματα που φέρνει ο Νοέμβριος – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

Επίδομα παιδιού, των 250 ευρώ, των ενοικιαστών και άλλα που θα καταβληθούν τον Νοέμβριο

Επιδόματα για χιλιάδες δικαιούχους και σημαντικές πληρωμές φέρνει ο Νοέμβριος.

Ειδικότερα, δικαιούχοι ενοικιαστές θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου. Μπορούν να λάβουν επιστροφή ενοικίου για την κύρια ή τη φοιτητική τους κατοικία.

– Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ (+50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί)

– Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ

Προϋποθέσεις:

– Δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση στο Ε1 (κωδ. 081)

– Υποχρεωτική υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου

-Η πληρωμή του ενοικίου πρέπει να έχει γίνει ηλεκτρονικά

Εισοδηματικά κριτήρια:

– Έως 20.000 ευρώ για άγαμους

– Έως 28.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης (+4.000 ευρώ/παιδί)

– Έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (+5.000 ευρώ /παιδί πέραν του πρώτου)

Ετήσιο μόνιμο επίδομα 250 ευρώ

Παράλληλα, καταβάλλεται αυτόματα έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, χωρίς αίτηση, το ετήσιο μόνιμο επίδομα 250 ευρώ.

Δικαιούχοι:

– Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών (έως 31/12/2024)

– Συνταξιούχοι αναπηρίας (ανεξαρτήτως ηλικίας)

– Ανασφάλιστοι υπερήλικες (μέσω ΟΠΕΚΑ)

– Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας

– Ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε προγράμματα αναπηρίας

Κριτήρια:

– Εισόδημα: έως 14.000 ευρώ για άγαμο / 26.000 ευρώ για έγγαμο

– Ακίνητη περιουσία: έως 200.000 ευρώ για άγαμο / 300.000 ευρώ για έγγαμο

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ 2025

Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου, μέσω ΚΕΠ ή gov.gr.

Ποσό: από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ.

Δικαιούχοι: ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που εργάζονται σε εποχικά επαγγέλματα (οικοδόμοι, λατόμοι, καπνεργάτες, μουσικοί, εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, ηθοποιοί και τεχνικοί εκδηλώσεων).

Εξαιρούνται: όσοι λαμβάνουν τακτική ανεργία από 10/09 έως 30/11/2025 (εκτός των οικοδόμων).

Η καταβολή θα γίνεται σταδιακά, μετά την έγκριση κάθε αίτησης.

Επίδομα παιδιού Α21 – 5η δόση

Τέλος, η καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου. Αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται ως τις 3 Νοεμβρίου.

Economy
Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 28.10.25

Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Κυρίως έχει ασκηθεί πίεση από τις κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που είναι, εκτός των άλλων, και η συμμετοχή του λιανεμπορίου στην «πρωτοβουλία».

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους
Έρευνα Τradingpedia 28.10.25

Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους

Σύμφωνα με την Τradingpedia, τα βασικά έξοδα διαβίωσης στην Αθήνα είναι το 113% του μέσου μισθού, κατατάσσσοντάς την ως την τρίτη πιο «απρόσιτη» πόλη, ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Στόχος το 80% 28.10.25

Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών ανοίγει ο δρόμος για την κάλυψη 2,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

Ηλίας Γεωργάκης
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
Απόφαση δικαστηρίου 27.10.25

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για το μπόνους δόμησης μετά το πράσινο φως του ΣτΕ - Τι περιλαμβάνει

Το ΣτΕ αποδέχθηκε σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μπόνους δόμησης

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Έξι προτάσεις από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας – Το «αγκάθι» του Airbnb
Δείτε αναλυτικά 27.10.25

Έξι προτάσεις για τη στεγαστική κρίση από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας - Το «αγκάθι» του Airbnb

Η μελέτη της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) για τη στεγαστική κρίση έρχεται την ώρα που έχει χτυπήσει το «καμπανάκι» του Δείκτη Deloitte, ειδικά για την Αθήνα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο