Χρόνια μετά τη διάλυση της Στάζι, συνεχίζεται χειρωνακτικά η ένωση των κατεστραμμένων αρχείων
Τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας, τα οποία σκίστηκαν καθώς κατέρρεε το ανατολικογερμανικό κράτος, χρειάζεται να ενωθούν χειρωνακτικά σε μια διαδικασία που απαιτεί επίπονη εργασία
Γερμανοί αρχειονόμοι συνεχίζουν χειρωνακτικά να ενώνουν τα κομμάτια κατεστραμμένων έντυπων αρχείων της μυστικής αστυνομίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, της Στάζι, περισσότερα από 35 χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας.
Τα Ομοσπονδιακά Αρχεία του κράτους ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας, τα οποία σκίστηκαν καθώς κατέρρεε το σοσιαλιστικό ανατολικογερμανικό κράτος, χρειάζεται να ενωθούν χειρωνακτικά σε μια διαδικασία που απαιτεί επίπονη εργασία.
Κατά τη διάρκεια της ειρηνικής επανάστασης του 1989-90, οι αξιωματούχοι της Στάζι έσκισαν εκατομμύρια σελίδες αρχείων, οι οποίες έκτοτε έχουν επανενωθεί από το προσωπικό, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα Ομοσπονδιακά Αρχεία, 23.000 φύλλα συναρμολογήθηκαν με επιτυχία μέσα σε δύο χρόνια. Συνολικά 1,73 εκατομμύρια φύλλα από 600 κοντέινερ έχουν συναρμολογηθεί με αυτόν τον τρόπο με την πάροδο του χρόνου. Συνολικά 15.400 κοντέινερ με αποκόμματα είχαν αποθηκευτεί. Λέγεται ότι περίπου 10 αρχειονόμοι εργάζονται επί του παρόντος στο πρότζεκτ αυτό.
Μια προσπάθεια εικονικής ανασυγκρότησης με την υποστήριξη της πληροφορικής, η οποία ξεκίνησε το 2007, εγκαταλείφθηκε το 2023. Η έκθεση των Ομοσπονδιακών Αρχείων τόνισε ότι το σύστημα δεν ήταν κατάλληλο «για μια μαζική διαδικασία επεξεργασίας των υπολοίπων κατεστραμμένων εγγράφων».
Από τα μέσα του 2023, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με εταιρείες και πανεπιστήμια στο πλαίσιο μιας νέας διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ωστόσο, τα χρήματα για την εικονική ανακατασκευή δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό των Ομοσπονδιακών Αρχείων.
Πολλά αιτήματα για πρόσβαση στα αρχεία της Στάζι
Σύμφωνα με την έκθεση, εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον για τα αρχεία της Στάζι, τα οποία συχνά περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης και τα ονόματα των πληροφοριοδοτών.
Το 2022, καταχωρήθηκαν περίπου 29.000 αιτήματα πολιτών για πρόσβαση στα αρχεία, το 2023 τα αιτήματα ανήλθαν σε περίπου 30.700 και το 2024 ήταν λιγότερα από 28.600. Σύμφωνα με την έκθεση, συνολικά περίπου 3,5 εκατομμύρια αιτήματα έχουν υποβληθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί αρχείων της Στάζι στα τέλη του 1991.
