Ψάχνει «διπλό» κορυφής ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Ντέρμπι κορυφής στην 13η αγωνιστική της Euroleague, αφού ο νικητής του αποψινού Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (26/11, 20:30) θα ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με Χάποελ Τελ Αβίβ και Παναθηναϊκό, που ήδη βρίσκονται στο 9-4.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι στο 8-4 μετά τη δύσκολη εντός έδρας νίκη επί της Παρί, την ώρα που αυτή του Σάσα Ομπράντοβιτς είναι επίσης με το ίδιο ρεκόρ, μετά την οριακή ήττα από τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Και πάλι με απουσίες ο Ολυμπιακός

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Βελιγράδι χωρίς τον Νιλικίνα, που ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό, ενώ εκτός είναι και οι ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκης, με τον τελευταίο να απουσιάζει για να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα ενόψει των «παραθύρων».

«Είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Παίζει πολύ καλή άμυνα, με μεγάλη ένταση και πρέπει να πασάρεις πολύ την μπάλα αν θες να βρεις καλές προϋποθέσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ενόψει της αναμέτρησης ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Στον αντίποδα, ο Ερυθρός Αστέρας έχει εκτός εδώ και καιρό τους τραυματίες Κάνααν, Μπολομπόι, Ριβέρο και Κάρτερ, ενώ δεν θα αγωνιστούν λόγω τραυματισμών οι Ιζούντου και Νταβίντοβατς.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία).