Μια επίσημη τιμή που ταξίδεψε πέρα από τον Ατλαντικό
Τιμητική διάκριση από τον Δήμο Lowell της Μασαχουσέτης στον Δήμαρχο Ύδρας.
Μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή για την Ύδρα αποτέλεσε η επίσημη διάκριση που απένειμε ο Δήμος Lowell της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης στον Δήμαρχο Ύδρας, Γιώργο Κουκουδάκη. Η απονομή έγινε μέσω επίσημου εγγράφου «Official Citation», που φέρει τη σφραγίδα και τις υπογραφές του Δημάρχου Lowell, Daniel P. Rourke, καθώς και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στο κείμενο της διάκρισης, ο Δήμος Lowell εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Δήμαρχο Ύδρας για τη φιλοξενία, τη γενναιοδωρία και τη θερμή υποδοχή που προσέφερε σε πρώην δήμαρχο και νυν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Lowell, τη Rita Mercier. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή του Δημάρχου Ύδρας στην ενίσχυση της φιλίας και των πολιτιστικών ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
Η επίσημη αναγνώριση υπογραμμίζει ότι οι ενέργειές του συνέβαλαν στη σύσφιγξη σχέσεων, καλλιεργώντας πνεύμα διεθνούς καλής θέλησης και αμοιβαίου σεβασμού. Ο δήμαρχος Lowell, Daniel P. Rourke, στον οποίο ανήκει η πρωτοβουλία της απονομής, αναφέρει πως η διάκριση δίνεται εκ μέρους ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών της πόλης.
Το έγγραφο, ημερομηνίας 28 Οκτωβρίου 2025, συνοδεύεται από επίσημη σφραγίδα του Δήμου και υπογραφές πολλών δημοτικών συμβούλων, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό χαρακτήρα της απονομής.
Η συγκεκριμένη τιμητική πράξη αναδεικνύει τη σημασία των σχέσεων ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες των δύο χωρών, καθώς και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση ως γέφυρα φιλίας και πολιτισμού.
Δήμαρχος Ύδρας: «Αγωνιζόμαστε με γνώση και συνέπεια»
«Αυτός ο έπαινος μπορεί να απονεμήθηκε σ΄ εμένα, στην πραγματικότητα είναι ένας έπαινος για την Ύδρα μας. Για την Ύδρα που θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε με γνώση και συνέπεια. Την Ύδρα μας, ως ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι για ανθρώπους από όλο τον κόσμο» ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση ο δήμαρχος Ύδρας.
*πηγή εικόνων: https://www.facebook.com/www.ydra.gov.gr
