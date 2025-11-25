Νέα Πέραμος: Ποινική δίωξη σε βάρος του 44χρονου που δολοφόνησε με ψαλίδι τον αδελφό του – Το κατηγορητήριο
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοφορίας- οπλοχρησίας.
Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 44χρονου ο οποίος δολοφόνησε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του στην Νέα Πέραμο.
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοφορίας- οπλοχρησίας.
Επιπλέον κατηγορείται για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατηγορία που αντιμετωπίζει και ο 48χρονος αδελφός του , ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία.
Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.
Το χρονικό
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μπροστά στον μεγαλύτερο αδελφό τους, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε την Αστυνομία.
«Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό» φέρεται να είπε στην ασφάλεια ο αδελφοκτόνος. Ο άνδρας είναι γνώριμος των αρχών αλλά ως θύμα, καθώς έξι φορές έχει καταγγείλλει τα αδέρφια του για ενδοοικογενειακή βία.
Τα τρία αδέρφια, γιοι αστυνομικού που έχει φύγει από τη ζωή, ζούσαν μαζί και στον Λουτρόπυργο, αλλά και στην Κινέτα. Από την περιοχή της Κινέτας έφυγαν πριν 7 χρόνια περίπου, όταν τους έδιωξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
Σύμφωνα με τους περίοικους, η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν καθημερινό φαινόμενο τα τελευταία 15 χρόνια. Γείτονας της οικογένειας αποκαλύπτει πως το θύμα, ο Νίκος, εξέφραζε συχνά φόβους για τη ζωή του.
