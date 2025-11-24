Σοκ έχει προκαλέσει στη Νέα Πέραμο η άγρια δολοφονία που αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί, με πρωταγωνιστές δύο αδέλφια. Θύμα της άγριας δολοφονίας ένας 47χρονος άνδρας και φερόμενος δράστης ο 44χρονος αδελφός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο αδέρφια φέρεται να συνεπλάκησαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και κατά την διάρκεια της συμπλοκής ο 44χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με ψαλίδι τον 47χρονο.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της αστυνομία στο σπίτι όπου σημειώθηκε το φονικό στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου. Πρόκειται για μια κατοικία η οποία βρίσκεται σε ερημικό σημείο, στο τέλος ενός χωματόδρομου, με το σπίτι να είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, με όχημα του γραφείου τελετών απομακρύνθηκε από το σημείο η σορός του θύματος που φέρεται ότι δολοφονήθηκε από τα χέρια ενός αδελφού του. Ο φερόμενος ως δράστης φέρει τραύματα και νοσηλεύεται ενώ ο τρίτος αδελφός, που ενημέρωσε τις Αρχές, δίνει ακόμα κατάθεση στους αστυνομικούς.

Άνθρωπος που έμενε κοντά στο σπίτι των αδελφών όπου έγινε το φονικό ανέφερε μιλώντας στο Action24 ότι οι διαμάχες μεταξύ τους ήταν συχνές και έντονες.

«Η οικογένεια αυτή αποτελείται από πέντε αδέλφια. Ο ένας από αυτούς είναι και αστυνομικός. Τα τρία έμεναν εδώ. Αυτοί μαλώνανε καθημερινά. Τους ξέρει εδώ όλη η γειτονιά. Κάνανε μεγάλες φασαρίες. Πολλές φορές τον βλέπαμε και με πρησμένα μάτια τον έναν. Το θύμα έλεγε συνέχεια »θα τον σκοτώσω», αλλά έγινε αντίστροφα», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν χρήστες, ήταν αλκοολικοί και οι δύο. Δεν είχαν χρήματα, δεν δούλευαν. Οπότε, ο αλκοολισμός ήταν η πιο φθηνή λύση για αυτούς. Κάνανε επαιτεία ή περιστασιακά εάν κάνανε κάνα μεροκάματο. Η Αστυνομία ερχόταν συχνά. Είχε γίνει κάποιο δικαστήριο, καθώς είχε γίνει απόπειρα από τον θύτη να σκοτώσει τον αδερφό του. Είχανε πάρει δύο χρόνια αναστολή. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τότε που «έφυγε» η μητέρα τους, η οποία ήταν ένα υπέροχο άτομο. Δούλευε από τις 5 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Έχω πετύχει περιστατικό που τα παιδιά επιτέθηκαν στη μάνα τους εδώ στη στάση. Μόνο που δεν χειροδίκησαν. Λυτρώθηκε με αυτά που τραβούσε. Τα έβλεπε η γειτονιά, τα ήξερε όλος ο κόσμος. Ερχόταν και η Πρόνοια…».

Η μαρτυρία του γείτονα

Όπως περιέγραψε γείτονας των τριών αδελφών η ένταση και οι φασαρίες ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους, συνήθως με αφορμή το αλκοόλ. «Κάθε μέρα» απάντησε ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε για τη συχνότητα των προβλημάτων, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Γινόταν εδώ πέρα μέσα ο χαμός. Τι γινόταν, ρε παιδί μου, αδέρφια να πούμε και σκοτωνόντουσαν τόσο ξύλο».

​Ο μάρτυρας ανέφερε πως οι καβγάδες ήταν συχνοί, ιδιαίτερα μετά τις απογευματινές ώρες: «Ξύλο, μπουνιές για το κρασί. Ο άλλος ήταν φτιαγμένος διαφορετικά, ο άλλος ήτανε με το κρασί, ο άλλος ήτανε με τη δουλειά και γινόταν μέσα χαμός εδώ». Μάλιστα, τόνισε την έντονη εξάρτηση από το αλκοόλ: «Το κρασί ήταν μπουκάλια, πάντως, μπουκάλια».

Η μαρτυρία του γείτονα αποκαλύπτει επίσης τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των τριών αδελφών. «Δεν έχει ούτε ένα παράθυρο. Τα ‘χουνε σπάσει όλα. Δεν έχουν μείνει παντζούρια, δεν έχουν αφήσει τίποτα και ζούσαν σαν τα ζώα, να πούμε, μέσα. Απλώς είχαν ένα σκέπαστρο» σημείωσε, λέγοντας πως έπαιρναν τρόφιμα από την εκκλησία και τη γειτονιά.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε κάνει παρατηρήσεις για τις φασαρίες και είχε δεχθεί απειλές: «Έκανα μια παρατήρηση μια μέρα για τις φωνές γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και μ’ απειλήσαν και οι τρεις».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το θύμα φέρεται να ζούσε ως επαίτης, ένας από τους αδελφούς εργαζόταν ως ντελιβεράς, ενώ ο τρίτος «ήτανε σε χαρτόκουτα, κοιμόταν στην Ομόνοια».