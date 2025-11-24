Συγκλονίζει η δολοφονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία, στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου, με δράστη έναν 44χρονο και θύμα τον 47χρονο αδελφό του.

Για τραγικές συνθήκες διαβίωσης, καταχρήσεις και καθημερινή βία στο σπίτι όπου σημειώθηκε το φονικό κάνουν λόγο περίοικοι. Όπως περιέγραψε σε μαρτυρία του γείτονας των αδελφών, η ένταση και οι φασαρίες ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους, συνήθως με αφορμή το αλκοόλ.

«Έκανα μια παρατήρηση μια μέρα για τις φωνές γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και μ’ απειλήσαν και οι τρεις»

«Κάθε μέρα» απάντησε ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε για τη συχνότητα των προβλημάτων, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Γινόταν εδώ πέρα μέσα ο χαμός. Τι γινόταν, ρε παιδί μου, αδέρφια να πούμε και σκοτωνόντουσαν τόσο ξύλο».

​Ο μάρτυρας ανέφερε πως οι καβγάδες ήταν συχνοί, ιδιαίτερα μετά τις απογευματινές ώρες: «Ξύλο, μπουνιές για το κρασί. Ο άλλος ήταν φτιαγμένος διαφορετικά, ο άλλος ήτανε με το κρασί, ο άλλος ήτανε με τη δουλειά και γινόταν μέσα χαμός εδώ». Μάλιστα, τόνισε την έντονη εξάρτηση από το αλκοόλ: «Το κρασί ήταν μπουκάλια, πάντως, μπουκάλια».

​Άθλιες συνθήκες διαβίωσης

​Η μαρτυρία του γείτονα αποκαλύπτει επίσης τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των τριών αδελφών. «Δεν έχει ούτε ένα παράθυρο. Τα ‘χουνε σπάσει όλα. Δεν έχουν μείνει παντζούρια, δεν έχουν αφήσει τίποτα και ζούσαν σαν τα ζώα, να πούμε, μέσα. Απλώς είχαν ένα σκέπαστρο» σημείωσε, λέγοντας πως έπαιρναν τρόφιμα από την εκκλησία και τη γειτονιά.

​Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε κάνει παρατηρήσεις για τις φασαρίες και είχε δεχθεί απειλές: «Έκανα μια παρατήρηση μια μέρα για τις φωνές γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και μ’ απειλήσαν και οι τρεις».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το θύμα φέρεται να ζούσε ως επαίτης, ένας από τους αδελφούς εργαζόταν ως ντελιβεράς, ενώ ο τρίτος «ήτανε σε χαρτόκουτα, κοιμόταν στην Ομόνοια».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 5 το πρωί ένας 48χρονος κάλεσε την Αστυνομία και ενημέρωσε ότι ο αδερφός του ήταν νεκρός. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις όπου εντόπισαν έναν 47χρονο νεκρό με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σπίτι ήταν και ο μικρότερος αδερφός της οικογένειας, ένας 44χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, τα δύο αδέρφια φέρεται να συνεπλάκησαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και κατά την διάρκεια της συμπλοκής ο 44χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με ψαλίδι τον 47χρονο.

Ο 44χρονος συνελήφθη ενώ μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος με τραύματα στο πρόσωπο.