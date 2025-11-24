Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Ο αδερφός του φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης
Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά το χώρο προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για το αιματηρό επεισόδιο στη Νέα Πέραμο
Συναγερμός σήμανε το πρωί στη Νέα Πέραμο καθώς ένας 47χρονος βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε μονοκατοικία.
Στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο άνδρας, ήταν και ο 44χρονος αδελφός του θύματος ο οποίος έφερε και αυτός τραύματα και θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης της επίθεσης.
Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά το χώρο προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για το αιματηρό επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο τον άτυχο άνδρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αδελφός του θύματος o οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.
Ο 44χρονος φαίνεται πως διαπληκτίστηκε με τον αδελφό του και τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.
Όπως έγινε γνωστό, την αστυνομία κάλεσε ο τρίτος αδελφός, ένας 48χρονος.
