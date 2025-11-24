Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Ο αδερφός του φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης

Συναγερμός σήμανε το πρωί στη Νέα Πέραμο καθώς ένας 47χρονος βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε μονοκατοικία.

Στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο άνδρας, ήταν και ο 44χρονος αδελφός του θύματος ο οποίος έφερε και αυτός τραύματα και θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης της επίθεσης.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά το χώρο προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για το αιματηρό επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο τον άτυχο άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αδελφός του θύματος o οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.

Ο 44χρονος φαίνεται πως διαπληκτίστηκε με τον αδελφό του και τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως έγινε γνωστό, την αστυνομία κάλεσε ο τρίτος αδελφός, ένας 48χρονος.