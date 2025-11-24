Νέα Πέραμος: «Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, είχαν άγριους καβγάδες» – Τι λένε οι γείτονες για τα δύο αδέρφια

Σοκ αλλά όχι έκπληξη προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την οικογενειακή τραγωδία στον Λουτρόπυργο στη Νέα Πέραμο, όπου το πρωί της Δευτέρας ένας άνδρας σκότωσε τον αδελφό του.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων σκιαγραφούν την εικόνα μιας διαλυμένης οικογένειας που ζούσε υπό άθλιες συνθήκες, με το έγκλημα να μοιάζει, όπως λένε, ζήτημα χρόνου.

Τι λένε οι γείτονες



«Καθημερινοί καβγάδες»

Σύμφωνα με τους περίοικους, η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν καθημερινό φαινόμενο τα τελευταία 15 χρόνια. Γείτονας της οικογένειας αποκαλύπτει πως το θύμα, ο Νίκος, εξέφραζε συχνά φόβους για τη ζωή του.

«Εμένα μου έλεγε το θύμα πολλές φορές ότι κινδυνεύει από τον μικρό, ότι θα τον σκοτώσει» αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως στο παρελθόν υπήρξε περιστατικό ακραίας βίας:

«Πριν ένα διάστημα τον είχε πνίξει, του είχε κοπεί η αναπνοή. Τους πήραν μέσα, έγινε δικαστήριο και επιβλήθηκε ποινή με αναστολή δύο ετών. Όσο ίσχυε η αναστολή φοβόντουσαν, αλλά μόλις πέρασαν τα δύο χρόνια, οι συγκρούσεις επανήλθαν».

«Αν πάω σπίτι, θα τον σκοτώσω»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία που μεταφέρει τα λόγια του θύματος λίγο πριν το μοιραίο. Ο Νίκος, ο οποίος συχνά κοιμόταν σε στάση λεωφορείου ή φιλοξενούνταν από τρίτους για να αποφύγει τις εντάσεις, φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε γνωστό του την απελπισία του.

«Δεν θα πάω πάνω, γιατί αν πάω θα τον σκοτώσω» φέρεται να είχε πει το θύμα, φοβούμενος πως η κατάσταση θα εκτροχιαστεί. «Τελικά έγινε το αντίθετο» σχολιάζουν πικρά οι γείτονες.

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης

Οι περιγραφές για την καθημερινότητα στο σπίτι της οικογένειας είναι αποκαρδιωτικές. Τα αδέλφια ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης, με την Πρόνοια να τους παρέχει συσσίτιο. Ο ένας αδελφός κατέφευγε στην επαιτεία, ενώ ο άλλος εργαζόταν περιστασιακά. Στήριγμα στην οικογένεια προσπαθούσε να είναι ένας τρίτος αδελφός, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος εργάζεται και τους συντηρούσε, καθώς και η μητέρα τους παλαιότερα, η οποία περιγράφεται ως μια ηρωική φιγούρα που δούλευε από τα ξημερώματα έως το βράδυ.

Ανεπαρκής η κρατική μέριμνα

Οι γείτονες κάνουν λόγο για αδιαφορία και καθυστερημένη αντίδραση των αρμόδιων φορέων. Παρά τις προσπάθειες της γειτονιάς και της εκκλησίας να βοηθήσουν, ακόμα και με επίσκεψη σε ψυχίατρο –στον οποίο ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε, η λύση δεν δόθηκε ποτέ.

«Ήταν άκρως επιθετικοί και επικίνδυνοι. Ο χρόνος άργησε να φέρει αυτό που έγινε, εφόσον δεν επενέβησαν άλλες δυνάμεις να το σταματήσουν», καταλήγουν οι κάτοικοι, αφήνοντας αιχμές για το κενό στην κρατική πρόνοια και την ψυχιατρική υποστήριξη.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ήταν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα όταν τα δύο αδέλφια καβγάδισαν έντονα. Οι γείτονες άκουγαν, όπως αναφέρουν στο MEGA, τις φωνές τους συχνά, αλλά αυτή τη φορά η ένταση κατέληξε σε τραγωδία.

«Το θύμα, ο αδελφός του, πριν ένα διάστημα πήγε να τον πνίξει. Ήρθε το ασθενοφόρο, τη γλίτωσε στο παρά πέντε. Τελικά έγινε δικαστήριο, φάγανε με αναστολή 2 χρόνια. Ο τσακωμός γινόταν καθημερινά με μώλωπες, χτυπήματα, μαχαίρια».

Ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας τα ξημερώματα μπήκε στη μέση και προσπάθησε να χωρίσει τα δύο αδέλφια που είχαν βγει εκτός εαυτού. Μετά το φονικό ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι ο 47χρονος είναι νεκρός από τα χέρια του μικρότερου αδελφού του.

«Υπήρχε λογομαχία, αυτοί είχαν πιει και λίγο. Ο αδελφός μου έπεσε στο μπάνιο και χτύπησε μετά δηλαδή βρήκαν ένα κεφάλι χτυπημένο σε μάρμαρο. Ότι τον κάρφωσε ο άλλος τον κάρφωσε».

Τα τρία αδέρφια

Στην ίδια μονοκατοικία ζούσαν οι τρεις αδελφοί, 44, 47 και 48 ετών. Η μητέρα τους είχε φύγει από τη ζωή πριν λίγα χρόνια. Σύμφωνα με γείτονες, μόνο ο μεγαλύτερος, 48 ετών, δούλευε ως ντελίβερι και συντηρούσε τους άλλους δύο, δράστη και θύμα, που φέρεται να είχαν εξαρτήσεις από αλκοόλ και ουσίες.

Ο 44χρονος αδελφοκτόνος συνελήφθη και μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο Αττικό Νοσοκομείο. Στο πρόσωπο φέρει τραύματα, που πιθανόν προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τον αδερφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία πέντε χρόνια είχαν καταγραφεί έξι περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των δύο αδελφών, που είχαν μάλιστα οδηγήσει και σε μηνύσεις.