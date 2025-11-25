Επίδομα μητρότητας: Σοβαρές καταγγελίες – Νέες μητέρες λένε ότι τους το έκοψαν αιφνίδια
Τι λέει η διοικήτρια της ΔΥΠΑ για το επίδομα μητρότητας μετά τις σοβαρές καταγγελίες - Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχες
- Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του σε πλοίο - Με μώλωπες και αιματώματα η γυναίκα
- Κρήτη: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι δικυκλίστριας – Την τραυμάτισε σοβαρά
- Σπουδαία διάκριση: 85 μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως
- Άνδρας μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη - Κρατούσε το πτώμα στο σπίτι
Πληθαίνουν οι καταγγελίες γυναικών που αναφέρουν ότι ενημερώθηκαν από τη ΔΥΠΑ ότι δεν θα λάβουν το επίδομα μητρότητας.
«Ασφαλιζόμαστε κανονικά, είμαστε μη μισθωτές, δεν μπορούμε να είμαστε κάτι άλλο πέρα από ελεύθερες επαγγελματίες»
Όπως είπε στο MEGA η κ. Αθηνά, ελεύθερη επαγγελματίας, έλαβε τηλεφώνημα από τη ΔΥΠΑ στις 30 Οκτωβρίου, όπου και ενημερώθηκε ότι δεν θα λάβει το επίδομα μητρότητας.
«Η διοίκηση είπε ότι δεν το έχει στερηθεί καμία μητέρα. Μου είπαν ότι επειδή έχω ΟΕ επιχείρηση και όχι ατομική με μπλοκάκι, δεν θεωρούμαι ελεύθερη επαγγελματίας», είπε.
Η κ. Ναταλία ενημερώθηκε μέσω email πως θα ανακληθεί το επίδομα μητρότητας, ενώ ήδη το είχε λάβει για τέσσερις μήνες.
«Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας, σε ΕΕ επιχείρηση. Την προηγούμενη Πέμπτη μου ήρθε email, ότι η ΔΥΠΑ ισχυρίζεται ότι δεν είμαστε ελεύθερες επαγγελματίες όσες δεν έχουμε ατομική επιχείρηση. Αυτό δεν στέκει. Ασφαλιζόμαστε κανονικά, είμαστε μη μισθωτές, δεν μπορούμε να είμαστε κάτι άλλο πέρα από ελεύθερες επαγγελματίες», είπε.
Δείτε σχετικό ρεπορτάζ του MEGA:
Τι λέει η ΔΥΠΑ για το επίδομα μητρότητας
Σύμφωνα με τη Γιάννα Χορμόβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ, το επίδομα μητρότητας κόπηκε μετά από λάθος ερμηνεία της νομικής υπηρεσίας του οργανισμού.
Μέχρι στιγμής η ΔΥΠΑ έχει προχωρήσει σε 20 ανακλητικές αποφάσεις, ενώ οι περιπτώσεις για τις οποίες έχει ενημερωθεί ανέρχονται σε 304.
«Ακόμα και στις περιπτώσεις που συνέβη αυτή η αβλεψία, δεν χρειάζεται να υποβληθούν αιτήσεις από την πλευρά της ωφελούμενης. Έχουμε προχωρήσει σε διεξοδικό έλεγχο των περιπτώσεων αυτών. Το πρόβλημα θα αποκατασταθεί», είπε.
- Πέντε τρόποι για έξυπνη πώληση πολυτελών ακινήτων
- Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό ο Κουρτουά
- Tech at the Core: Ένα Best Workplace in Tech διαφορετικό από τα άλλα
- Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
- IRIS: Σπάει τα ελληνικά σύνορα – Πού επεκτείνεται
- «Το λιγουρεύεσαι;»: Η αφιέρωση Τσίπρα στον Γεωργιάδη για την Ιθάκη
- CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
- Μακρόν: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ χρειάζεται βελτίωση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις