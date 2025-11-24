Ο Τρεντ, υπό αμφισβήτηση

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κριτικής. Η απόδοσή του υπολείπεται σημαντικά των προσδοκιών που συνόδευαν την άφιξή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και των υψηλών στάνταρ που είχε επιδείξει στο Λίβερπουλ και στην εθνική Αγγλίας. Στο παιχνίδι με την Έλτσε έχασε 25 μπάλες — αριθμός που δεν είχε εμφανιστεί στη Ρεάλ από τον περασμένο Απρίλιο. Η εικόνα του, με υπερβολή σε σέντρες και αβίαστα λάθη, έχει αρχίσει να προκαλεί προβληματισμό.

Το ποδόσφαιρο συχνά εξελίσσεται από όσους αρπάζουν την ευκαιρία τους. Για τον Τρεντ, ωστόσο, αυτή η στιγμή φαίνεται να χάνεται. Με τον Καρβαχάλ να περνά ξανά την πόρτα του χειρουργείου και να αποχαιρετά ουσιαστικά το 2025, ο Άγγλος μπακ επέστρεφε από δικό του τραυματισμό έχοντας μπροστά του τον ιδανικό δρόμο για καθιέρωση. Όμως το νερό δεν κύλησε ποτέ στο αυλάκι.

Ανατομία μιας αποτυχίας

Ο Τσάμπι Αλόνσο είχε επιχειρήσει να του δώσει ψυχολογία πριν από το ματς στο Μαρτίνεθ Βαλέρο, τονίζοντας πως είχε δουλέψει καλά στη διακοπή. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν απογοητευτικό. Εκτός από τις 25 χαμένες μπάλες — στατιστικό που ξεχωρίζει και βάσει των δεδομένων της Opta — ο Τρεντ κατέγραψε και 18 σέντρες, έναν αριθμό συντριπτικά μεγαλύτερο από κάθε άλλον παίκτη της ομάδας. Η ικανότητά του στο χτύπημα της μπάλας είναι δεδομένη, όμως η προβλεψιμότητα και η αστοχία στην εκτέλεση έχουν καταλήξει να λειτουργούν εις βάρος της Ρεάλ.

Πληγή στην άμυνα

Στο αμυντικό κομμάτι η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Η αντίδρασή του μετά το 1-0 του Φέμπας — γεμάτη θυμό και απογοήτευση — φανέρωσε την επίγνωση του λάθους του. Έχασε τη θέση του, δεν κατάφερε να καλύψει την πλάτη του και η καθυστερημένη προσπάθεια διόρθωσης δεν αρκούσε. Η βραδιά του ήταν κακή, αλλά το πρόβλημα για τη Ρεάλ είναι ότι το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται από την αρχή της σεζόν.

Ο Τρεντ χρειάζεται χρόνο και θα τον έχει. Προς το παρόν, όμως, βρίσκεται ξεκάθαρα υπό αμφισβήτηση. Τα σχόλια του κόσμου της Ρεάλ και του μαδριλένικου Τύπου μόνο καλά δεν μπορείς να τα πεις…