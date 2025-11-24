Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα
Οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στα Μέγαρα
- Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
- Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Ηλεία - Καταπλακώθηκε από σίδερα κατά την εκφόρτωση - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
- Ποιες είναι οι ηλεκτρονικές αποδείξεις που μετράνε στην εφορία
- Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων συνελήφθησαν, σε οικισμό στα Μέγαρα δύο 14χρονοι, οι οποίοι αφαιρούσαν δίκυκλα, έχοντας ως ορμητήριο οικισμό στην περιοχή των Μεγάρων.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ ακόμα συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.
Οι έρευνες
Σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών δικύκλων από την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα η δράση των κατηγορουμένων χρονολογείται από τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
Πώς δρούσαν
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στην περιοχή των Μεγάρων.
Στη συνέχεια τα αφαιρούσαν και τα εγκατέλειπαν εντός του οικισμού σε κοντινή απόσταση από τις οικίες τους, αφού πρώτα τα αποσυναρμολογούσαν.
Από έρευνες στις οικίες τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση των κλοπών.
Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, έχουν εξιχνιαστεί -8- περιπτώσεις κλοπών δικύκλων από την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη για τις κυβερνητικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική ζητεί η Νέα Αριστερά
- Νέο ειρηνευτικό πλάνο 19 σημείων μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη
- Έρευνα πληρωμών Intrum: Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι πιο ζορισμένοι της Ευρώπης
- Ολυμπιακός: «Προστατεύουμε την ομάδα μας και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί»
- «Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια ανάλαφρη πλευρά
- Δείτε live τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της «Mistral AI»
- Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ σε φυσικοθεραπευτήρια
- Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις