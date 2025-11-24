newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Ελλάδα 24 Νοεμβρίου 2025 | 16:42

Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529

Ολοκληρώθηκε η αυτοματοποιημένη διαδικασία απόδοσης του Προσωπικού Αριθμού  από τη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε όλους τους πολίτες που δεν τον είχαν εκδώσει έως τη λήξη της προθεσμίας επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του, στις 5 Νοεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529.

Οι πολίτες για τους οποίους ολοκληρώθηκε η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού ενημερώνονται σταδιακά μέσω email, μέσω της «Θυρίδας πολίτη» στο gov.gr, καθώς και με σχετική ειδοποίηση στο «Gov.gr Wallet». Η ενημέρωση αποστέλλεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης και δεν απαιτείται καμία ενέργεια επιβεβαίωσης από τους πολίτες, ενώ για λόγους ασφάλειας ο αριθμός δεν εμφανίζεται στο σχετικό μήνυμα.

Πώς μπορούν οι πολίτες να δουν τον Προσωπικό Αριθμό

Οι πολίτες μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή τον Προσωπικό Αριθμό τους στην πλατφόρμα pa.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο στο «Gov.gr Wallet» για άμεση πρόσβαση.

Η αυτοματοποιημένη απόδοση συνεχίζεται καθημερινά για όλους τους πολίτες, ενήλικες και ανήλικους, μόλις αποκτούν ΑΦΜ. Οι πολίτες, στους οποίους έχει αποδοθεί Προσωπικός Αριθμός, μπαίνουν στην εφαρμογή myInfo για να ελέγξουν τα στοιχεία τους. Αν εντοπίσουν οποιαδήποτε ανακρίβεια στα στοιχεία που υπάρχουν στα δημόσια μητρώα, θα πρέπει να τα διορθώσουν, καταχωρίζοντας τις σωστές πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία.

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες που διαθέτουν ΑΦΜ και δεν τους έχει αποδοθεί Προσωπικός Αριθμός, θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διόρθωση τυχόν ασυνεπειών στα προσωπικά τους στοιχεία που εντοπίζονται μεταξύ των δημόσιων μητρώων και ακολούθως θα τους αποδοθεί αυτόματα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης στοιχείων μέσω του myInfo, έχουν εντοπιστεί 963.419 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων πολιτών μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σταδιακά, με στόχο τη βελτίωση της συνοχής και της αξιοπιστίας των διαθέσιμων πληροφοριών. Επίσης, η ύπαρξη Προσωπικού Αριθμού αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Ήδη 647.643 νέες ταυτότητες φέρουν τον Προσωπικό Αριθμό.

«Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του πολίτη για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, τόσο στις ψηφιακές όσο και στις φυσικές υπηρεσίες, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών και διασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων που τηρούνται στα βασικά μητρώα. Η χρήση του είναι αποκλειστικά για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων», σημειώνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
«Έφυγα από τα Τρίκαλα για να το πάρω» – Τι λέει ο πρώτος πολίτης που αγόρασε την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία
Η Ρωσία σχεδιάζει «μίνι Μουντιάλ» με χώρες που δεν προκρίθηκαν – Μέσα και η Ελλάδα!
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
Greece Begins Payout of New Financial Support to Citizens
Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ
Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»
Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα
