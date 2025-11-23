Το μήνυμα του Μέντι και η δουλειά του Γιάρεμτσουκ

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, επικρατώντας με 3-0 κι αυτή η νίκη δίνει το δικαίωμα στους «ερυθρόλευκους» να παραμένουν μόνοι πρώτοι στην βαθμολογία της Super League.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Μέχντι Ταρέμι πέτυχαν τα γκολ των πρωταθλητών Ελλάδος, με τον Ιρανό στράικερ να βρίσκει δίχτυα δύο φορές αλλά εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος και στην απόδοση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε εξαιρετική εικόνα στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Η νοοτροπία που είχε ο Ουκρανός ήταν ένα στοιχείο που ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς ο διεθνής επιθετικός έκανε καλή δουλειά για την ομάδα του.

Έκανε μια εξαιρετική πάσα στον Ταρέμι για το 3-0 των «ερυθρόλευκων» ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως σε μία – δύο ακόμα φάσεις έψαξε τον συμπαίκτη του, για να βγάλει σε θέση βολής τον Ιρανό.

Ο Γιάρεμτσουκ έκανε αυτό που έπρεπε και δεν προσπάθησε να κάνει το δύσκολο, αλλά το σωστό, δίνοντας τις καλές πάσες στον συμπαίκτη του.

Η νοοτροπία του Ουκρανού στο ματς δεν πέρασε απαρατήρητη από τον προπονητή του Ολυμπιακού, καθώς ο Μέντι δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για την καλή δουλειά που έκανε ο διεθνής άσος από την στιγμή που πέρασε στο ματς σαν αλλαγή.

Τώρα οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν όλη τους την προσοχή στο πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της Τετάρτης στο Καραϊσκάκη για την League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έστειλε το μήνυμα μιλώντας στους παίκτες του στο Ρέντη.

«Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και πρέπει να εφαρμόσουμε το πλάνο μας.

Θέλω να κάνετε αυτά που ζητάω κι αυτά που δουλεύουμε στις προπονήσεις, είναι σημαντικό για όλους και την σωστή λειτουργία της ομάδας. Πρέπει να εφαρμόζουμε στο παιχνίδι, αυτά που κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση, γι’ αυτό και το λέω συνεχώς», είπε στους «ερυθρόλευκους» ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του λιμανιού.

Το σημαντικό για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πως έχει όλους τους παίκτες (πλην του Πασχαλάκη) στην διάθεσή του για τον μεγάλο αγώνα Champions League απέναντι στην «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.